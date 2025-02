Het kan natuurlijk niemand ontgaan zijn dat Lewis Hamilton dit jaar is aangesloten bij Ferrari. Hoewel het natuurlijk 'slechts' om een overstap van team gaat, wordt er groots uitgepakt. Volgens Christijan Albers is het niet zo gek dat de Scuderia hoog van de toren blaast, want hiermee wordt een 'trauma' met Michael Schumacher weggewerkt.

Hoewel Schumacher zijn illustere carrière afsloot bij Mercedes, waren de hoogtijdagen uiteraard bij Ferrari. 'Der Michael' kondigde in 2006 zijn pensioen aan, maar dat bleek van tijdelijke aard te zijn, want hij keerde in 2010 terug, maar dan bij Mercedes. In die tijd heeft 'Schumi' gewerkt aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1, dat in 2014 van start ging, maar hij maakte daar uiteindelijk geen onderdeel meer van uit. Juist Hamilton nam het zitje over van de Duitser en wist in dienst van de Zilverpijlen zes kampioenschappen bij te schrijven.

Gaat niet makkelijk worden voor Hamilton

Albers gaat in de Formule 1-podcast van De Telegraaf in op het avontuur van Hamilton bij Ferrari en stelt dat de 40-jarige Brit zijn borst nat kan gaan maken. "Ik denk dat het niet makkelijk gaat worden in de kwalificatie of race om zich aan te passen. Aan de andere kant, door de nieuwe impuls die hij krijgt, kan je motivatie krijgen."

Ferrari wil met Hamilton aan boord, marktaandeel vergroten

Carlos Sainz en Charles Leclerc waren enorm aan elkaar gewaagd, maar Albers wijst naar de motivatie van Ferrari om Hamilton binnen te halen. "Waar Ferrari voor gekozen heeft en dat zien heel veel mensen niet, is natuurlijk ook marktaandeel. Je hebt een bepaalde groep die ontzettend dol is op Lamborghini's, vooral in Amerika. Die groep kunnen ze nu aanspreken en proberen te keren richting Ferrari. Dat is een gigantische markt, daar staan mensen niet altijd bij stil, maar dat is wel zo", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

Schumacher was geen ambassadeur, Hamilton wel

Daarnaast wil Ferrari met Hamilton doen wat uiteindelijk met Schumacher niet is gelukt. "Daarbij is er nog een klein egostrijdje geweest natuurlijk. Het moment dat Michael Schumacher eigenlijk zou ophouden en ambassadeur zou worden voor Ferrari, stapte hij later in bij Mercedes, en dat heeft Ferrari altijd veel pijn gedaan. De tijd is nu gekomen dat het andersom is."

