In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nadat Ferrari de shakedown heeft uitgevoerd in Fiorano bleken er toch wel wat herkenbare onderdelen op de wagen te zitten. De Scuderia heeft vermoedelijk een trucje van Mercedes overgenomen. Red Bull Racing zou daarnaast totaal niet te spreken zijn over de reactie van het publiek in Londen, tijdens het F1 75-evenement en streamingdienst Viaplay toont de jaarcijfers. Dit is de GPFans Recap van donderdag 20 februari.

Artikel gaat verder onder video

Succesnummer F1 Exhibition vanaf april in Nederland te bekijken

De veelgeprezen tentoonstelling F1 Exhibition, waar diverse pronkstukken uit de geschiedenis van de Formule 1 tentoongesteld worden, komt naar Nederland. Vanaf april kunnen Nederlandse bezoekers ervoor kiezen om een bezoekje te brengen aan Amsterdam voor deze zeer interessante beleving. Lezen wat de tentoonstelling precies inhoudt en waar je kaarten kunt kopen? Klik hier!

'INEOS niet op livery bij lancering Mercedes, moeizame onderhandelingen op de achtergrond'

Het had niet veel gescheeld of INEOS was dit jaar geen sponsor meer geweest van het F1-team van Mercedes. Mercedes was zelfs al bezig met het verzamelen van geld om INEOS uit te kopen, zo meldt de Thelegraph. Het merk was niet te zien op de wagen toen deze gepresenteerd werd in Londen, maar Mercedes reageert op de geruchten. Lezen wat er nu precies aan de hand is met de geldschieter en tevens gedeeltelijke eigenaar van Mercedes: INEOS? Klik hier!

'Eerste beelden Ferrari SF-25 tonen mogelijk Mercedes-trucje van 2024'

Het team van Ferrari heeft op woensdag de benen gestrekt van zijn nieuwe wapenfeit voor 2025: de SF-25. Naast Lewis Hamilton zijn er ook enkele personeelsleden van Mercedes overgekomen naar Maranello, en volgens Motorsport-Magazine is er mogelijk een trucje van de Duitse renstal meegekomen. Lezen om welk foefje het mogelijk gaat? Klik hier!

'Red Bull niet blij met boegeroep tijdens F1 75-evenement in Londen'

Het team van Red Bull Racing was erg verrast en vooral niet blij met de reactie van het publiek in de O2 Arena, zo stelt de Britse tak van ESPN. F1-journalist Nate Saunders meldt dat het team vooral boos was omdat zij het mikpunt waren van het gejoel en stelt dat daar waarschijnlijk ook een goede reden voor is. Lezen wat die goede reden zou zijn? Klik hier!

Viaplay kan opgelucht ademhalen: ondanks verlies van abonnees tóch winstgevend

Daar waar streamingdienst Viaplay in 2023 nog een verlies moest accepteren, kan het opgelucht ademhalen over 2024. De jaarcijfers tonen namelijk aan dat het bedrijf winst heeft weten te boeken, ondanks het verlies van abonnees. Lezen hoe het er financieel voorstaat bij Viaplay? Klik hier!

Gerelateerd