Daar waar streamingdienst Viaplay in 2023 nog een verlies moest accepteren, kan het opgelucht ademhalen over 2024. De jaarcijfers tonen namelijk aan dat het bedrijf winst heeft weten te boeken, ondanks het verlies van abonnees.

Het bedrijf moest hard werken om het verlies van 2023 om te buigen naar winst in 2024. Dit is mede gelukt door een akkoord te bereiken met schuldeisers over de schuldenlast. Daarnaast wist het Scandinavische bedrijf dankzij een nieuw plan flink wat kosten te besparen. Zo zijn de abonnementskosten, ook in Nederland, verhoogd en zijn er reclame-abonnementen ingevoerd in de Scandinavische landen.

Omzet gedaald, winst gestegen

Viaplay wist een winst van 100 miljoen Zweedse kronen (8,9 miljoen euro) te boeken, hoewel de omzet in 2024 iets was gedaald ten opzichte van 2023. Daarnaast wist het bedrijf het verlies van abonnees op te vangen door middel van de prijsverhogingen. CEO Jørgen Madsen Lindemann stelt echter dat er nog veel moet gebeuren om het bedrijf op de lange termijn financieel gezond te maken.

Aantal abonnees gaat naar verwachting weer omhoog

Toch verwacht Viaplay dat het aantal abonnees binnenkort weer zal stijgen, aangezien het Formule 1-seizoen binnen een maand van start gaat. Normaliter zegt een deel van de abonnees de streamingdienst tijdens de winterstop op, om vervolgens aan het begin van het seizoen weer een abonnement af te nemen.