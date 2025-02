Het had niet veel gescheeld of INEOS was dit jaar geen sponsor meer geweest van het F1-team van Mercedes. Mercedes was zelfs al bezig met het verzamelen van geld om INEOS uit te kopen.

Dit weet de Telegraph te melden. INEOS is een van de drie partijen die 33% van het F1-team van Mercedes in handen heeft, samen met Mercedes zelf en teambaas Toto Wolff. Sir Jim Ratcliffe, ondernemer en topman van INEOS, en Mercedes leken er lang niet uit te komen toen Ratcliffe zelf van gedachte veranderde. Dit was echter zo op het laatste moment dat INEOS niet eens op de auto van Mercedes te vinden was toen deze gepresteerd werd op dinsdagavond in de O2 Arena in Londen.

Financiële problemen INEOS en ruzies Ratcliffe

Mercedes is niet de enige partij waarmee INEOS (en dan vooral Ratcliffe) aan het ruziën is. Ook Manchester United, waar ook aandelen van zijn gekocht, lag in 2024 over hoop met Ractliffe. INEOS is als bedrijf bezig met een lastige fase vol met financiële vraagtekens, waardoor er al snel naar de sponsoring in de sport gekeken wordt als oplossing. Zowel bij Manchester United als bij Mercedes is de situatie dus niet veranderd en blijft INEOS betrokken in 2025.

Woordvoerder Mercedes

Een woordvoerder van Mercedes zegt tegen de site dat er niks klopt van de problemen en dat alles stabiel is. "Een woordvoerder van Mercedes F1 vertelde Telegraph Sport op maandag dat het sponsorschap van Ineos “doorlopend en stabiel” was, dat het aandeelhouderschap van het bedrijf “niet ter discussie stond” en ontkende dat er aanvullende financiering was geregeld. De woordvoerder gaf echter wel toe dat het Ineos-logo op de auto van dit seizoen - waarvan de livery dinsdagavond tijdens een live fan event in de O2 Arena wordt gelanceerd - minder prominent zal zijn."

