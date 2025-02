Dinsdagavond werden tijdens de show F1 75 in de O2 Arena in Londen alle tien de livery's van 2025 geopenbaard en voor het eerst getoond aan de buitenwereld. De vraag die nadien natuurlijk altijd gesteld wordt is: welke livery is het mooist?

McLaren werd vorig jaar kampioen bij de constructeurs en was daardoor als laatste tijdens de show op dinsdagavond. De livery is eigenlijk amper tot niet aangepast ten opzichte van vorig jaar en eigenlijk ook de jaren ervoor. Er gebeurt nogal veel, maar de kleurstelling en patronen zijn eigenlijk hetzelfde gebleven.

Het zal geen verrassing zijn dat de auto van Ferrari waarin Lewis Hamilton dit jaar gaat rijden vooral rood is van kleur. De kleur is echter een tandje lichter dan vorig jaar en er is tevens wat minder zwart. Het meest opvallende is echter de flinke witte lijn rondom het logo van HP, iets wat niet bij iedereen goed is gevallen.

De auto van Red Bull Racing is al jaren niet meer veranderd en is inmiddels ook iconisch geworden, met als grootste nadeel dat het elk seizoen vrij voorspelbaar is met welke livery het team van Max Verstappen op de proppen komt. Ook dit jaar is er qua kleuren en patronen amper iets veranderd. Toch moet nog steeds erkent worden dat het misschien wel de mooiste livery van dit jaar is. Wederom.

Bij Mercedes zijn ze de afgelopen jaren heen en weer gegaan tussen grijs en zwart. Dit jaar wordt er gekozen voor een combinatie van allebei. De voorkant is vooral voorzien van grijze kleuren, terwijl verder naar achteren de auto steeds zwarter wordt.

Aston Martin

Bij Aston Martin zijn er eigenlijk ook geen veranderingen te noteren. De kleur is nog steeds groen en het is verder een vrij rustige livery met niet heel veel sponsoren en patronen erop.

Alpine

Bij Alpine domineren de afgelopen jaren vooral de kleuren blauw, paars en roze. Dit jaar is er vooral gekozen voor de combinatie roze en blauw, waarbij de laatste kleur vooral de donkere variant is.

Bij Haas hebben ze het qua kleuren vrij eenvoudig gehouden. De tijden dat de auto wit was, lijken nu echt voorbij te zijn. De voornaamste kleuren die voor de livery zijn gebruikt, zijn zwart en rood. Het gedeelte om de naam van Haas is echter nog wel wit.

Visa Cash App Racing Bulls

Op social media was iedereen het er wel over eens dat de auto van Visa Cash App Racing Bulls voor de meeste discussie en verrassing zorgde. De auto is vooral wit, iets wat in de huidige Formule 1 eigenlijk amper meer voorkomt. Dit, in combinatie met de gele, rode en blauwe kleuren zorgen voor een verfrissende livery tussen alle donkere kleuren van de andere teams.

Bij Williams hebben de witte kleuren langzaam maar zeker ook plaatsgemaakt voor de donkere kleuren. Zo ook dit jaar weer. De kleuren zijn vooral blauw en zwart, waarbij het blauw ook nog eens vooral de donkere versie betreft.

Sauber

Bij Kick Sauber, of Stake F1 Team, is ook dit jaar weer gekozen voor de kleuren zwart en groen. De zwarte kleur, zoals al besproken, zien we veel terug op de grid. De groene kleur echter niet, en zeker niet de fel groene kleur die Sauber kiest.

