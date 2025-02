De veelgeprezen tentoonstelling F1 Exhibition, waar diverse pronkstukken uit de geschiedenis van de Formule 1 tentoongesteld worden, komt naar Nederland. Vanaf april kunnen Nederlandse bezoekers ervoor kiezen om een bezoekje te brengen aan Amsterdam voor deze zeer interessante beleving.

De eerste editie van de tentoonstelling werd in 2023 in het Spaanse Madrid gehouden. Over een oppervlakte van zo'n 3000 vierkante meter konden bezoekers zich laten meeslepen in de wereld van de Formule 1. Daarbij zijn iconische momenten uitgelicht. In één van de zes speciaal ontworpen kamers staan bijvoorbeeld de overblijfselen van de Haas van Romain Grosjean uit 2020. De Fransman ontsnapte tijdens de Grand Prix van Bahrein ternauwernood uit een zee van vuur, toen hij met zijn wagen in de vangrail was gecrasht.

Amsterdam de volgende

Na een aantal succesvolle edities van het evenement, heeft de organisatie een nieuwe locatie bekendgemaakt en dat betekent goed nieuws voor alle Nederlanders. Het veelgeprezen evenement strijkt namelijk neer in Amsterdam. Vanaf 17 april 2025 is de F1 Exhibition te bekijken in De Kromhouthal in Amsterdam en aldaar zullen er diverse mooie pronkstukken uit de rijke geschiedenis van de Formule 1 tentoongesteld worden. De kaartverkoop zal beginnen op 26 februari om 10:00 uur Nederlandse tijd en zijn te koop op f1exhibition.nl.

