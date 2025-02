Lewis Hamilton denkt dat een van zijn grootste rivalen van het aankomende seizoen wel eens zijn teamgenoot Charles Leclerc zou kunnen zijn. Hamilton beschouwt Leclerc als een van de sterkste coureurs op de grid, en merkt op dat de Monegask erg volwassen is voor zijn leeftijd.

Leclerc is sinds 2018 actief in de Formule 1, en sinds 2019 al bij Ferrari, waar hij van plek wisselde met Kimi Raikkonen. Na twee seizoenen naast Sebastian Vettel werd de Duitser aan de kant gezet, en kwam Carlos Sainz naar Maranello om de publiekslieveling te vergezellen. Sainz en Leclerc waren aan elkaar gewaagd en hadden ook een goede relatie, maar na vier seizoenen werd ook Sainz de laan uit gestuurd, om zo ruimte te maken voor Hamilton. De Brit is inmiddels 40 jaar oud, maar zou Ferrari moeten helpen aan de eerste titel sinds 2008 van het team. In 2024 kwam Ferrari dichtbij - voor het eerst sinds 2012 maakte het team kans op een titel in de laatste race van het seizoen - maar McLaren ging er met het eremetaal vandoor. Met Leclerc en Hamilton hoopt men in Maranello de laatste stap te kunnen zetten.

Artikel gaat verder onder video

Volwassener dan ik toen ik 27 was

Hamilton heeft inmiddels in de SF-25 gereden, de auto van 2025 die op dinsdag werd gepresenteerd bij het F175-evenement in Londen. Hamilton en Leclerc namen op woensdag deel aan de opnamedag, en de zevenvoudig kampioen weet dat hij een flinke kluif zal hebben aan zijn nieuwe teamgenoot. “We hebben een geweldige relatie en ik beschouw hem als een zeer sterke coureur," zei Hamilton bij Gazzetta dello Sport. "Vele jaren geleden in Bahrein (in 2019, tijdens Leclercs tweede race voor Ferrari, waarbij hij de overwinning verloor vanwege een probleem met de motor) zei ik dat hij een mooie toekomst voor zich had. Charles is nu pas 27 jaar oud en hij is erg volwassen voor zijn leeftijd, waarschijnlijk volwassener dan ik was toen ik 27 was. Hij is zeer professioneel, goed geïntegreerd in het team en duidelijk erg geliefd. Het zal niet makkelijk zijn om hem te verslaan, maar we zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat het team de juiste richting opgaat.”

Gerelateerd