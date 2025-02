Verstappen uitgejoeld in Londen, Norris scheldt live op tv en ligt onder vuur | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op dinsdagavond vond het F1 75 Live-evenement plaats in Londen en vanzelfsprekend was er op woensdag ook nog een hoop te zeggen en te schrijven over het evenement in de O2 Arena. Zo was er een lichaamstaalexpert die het gedrag van Max Verstappen tijdens de intro van het evenement onder de loep nam, toen de wereldkampioen een beetje voor de gek werd gehouden. Bovendien was het zo dat dezelfde Verstappen uitgejoeld werd tijdens de show. Ook was er Gordon Ramsey die het opnam voor de Limburger.

Alonso baalt van afwezigheid Verstappen en Hamilton: 'Dat is zonde'

Voor Fernando Alonso was de show in de O2 Arena waarbij alle livery's voor 2025 werden onthuld een speciale dag. Dat kwam echter ook vooral door de dag daarvoor, want die was nog specialer. Tot zijn eigen frustratie waren Max Verstappen en Lewis Hamilton als legendarische coureurs niet aanwezig bij het evenement dat werd gehouden voor de show op dinsdag. Meer lezen over de uitspraken van Fernando Alonso? Klik hier!

Verstappen en Red Bull uitgejoeld in O2 Arena: 'Verstappen verdient veel meer respect'

Het Formule 1-seizoen is dinsdagavond in de O2 Arena met het F1 75-evenement officieel van start gegaan. De teams en hun coureurs werden onder luid gejuich van het publiek verwelkomd, al konden Red Bull Racing en met name Max Verstappen ook rekenen op wat gejoel. Hoewel er op social media simpelweg naar het Britse publiek wordt gewezen, wordt er ook opgeroepen tot respect voor de regerend wereldkampioen. Meer lezen over het uitjoelen van Max Verstappen? Klik hier!

Gordon Ramsay fileert FIA om straffen voor vloeken: "Laat de coureurs gewoon echt zijn"

Volgens chef-kok, maar vooral ook Formule 1-liefhebber, Gordon Ramsay gaat de FIA wel erg ver met haar nieuwe beleid rondom vloeken. De Brit stelt dat de coureurs topatleten zijn die elk raceweekend hun leven op het spel zetten en vindt dat gevloek onder de noemer 'industrietaal' valt. "Het feit dat deze atleten zichzelf tot het uiterste pushen in extreme omstandigheden, zorgt ervoor dat het er soms uitfloept", zegt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Gordon Ramsey? Klik hier!

Norris noemt Netflix-crew stelletje "rukkers" op live tv, gaat FIA ingrijpen?

Lando Norris (25) heeft zich mogelijk onbedoeld wat problemen op de hals gehaald. De coureur van McLaren ging zijn boekje te buiten tijdens het F1 75 Live event in Londen gisterenavond. Op live televisie noemde hij in gesprek met host Jack Whitehall de crew van Netflix een stelletje "wankers". Meer lezen over de uitspraken van Lando Norris? Klik hier!

Verstappen zou niet blij zijn geweest met F1 75-intro: "Grootste neplach in tijden"

Max Verstappen werd tijdens de opening van het F1 75-evenement in de maling genomen door de presentator en dat zorgde voor een ongemakkelijk moment. Volgens een lichaamstaalexpert kon de Nederlander totaal niet lachen om de situatie en gaf hij 'de meest neppe lach die hij in tijden gezien heeft'. Het moment zorgde bij een ongemakkelijke glimlach bij Verstappen, zo merkt lichaamstaalexpert Darren Stanton op. Meer lezen over de uitspraken van Darren Stanton? Klik hier!

