Max Verstappen werd tijdens de opening van het F1 75-evenement in de maling genomen door de presentator en dat zorgde voor een ongemakkelijk moment. Volgens een lichaamstaalexpert kon de Nederlander totaal niet lachen om de situatie en gaf hij 'de meest neppe lach die hij in tijden gezien heeft'.

Dit jaar worden de onthullingen van de wagens een stuk anders aangepakt dan in voorgaande jaren. Normaal organiseren alle teams zelf een onthulling van de livery dan wel wagen voor het nieuwe jaar, maar dit jaar wordt het allemaal anders gedaan. In Londen vindt op dinsdagavond het F1 75 Live-evenement plaats, waarbij de teams om beurten de livery mogen tonen aan de buitenwereld. Het gaat allemaal - zoals we gewend zijn van de Formule 1 - gepaard met een bak aan showelementen, zang en dans.

Introvert of extravert

Tijdens de opening van de ceremonie maakte presentator Jack Whitehall een paar grappen in de richting van Verstappen, die op dat moment in het midden van de belangstelling kwam te staan. Whitehalll merkte met een sarcastische grap op dat Verstappen er weinig zin in had en zei dat de Nederlander ook naast George Russell gezet had kunnen worden. Het moment zorgde bij een ongemakkelijke glimlach bij Verstappen, zo merkt lichaamstaalexpert Darren Stanton op: "Ondanks wat je denkt over de Formule 1, zien er een hele hoop coureurs introvert. Ze zijn niet allemaal extravert", opent hij zijn analyse tegenover OLBG.

Grootste neplach

Hij vervolgt: "Je neemt aan met wat zij doen, dat ze uitgesproken en showachtig moeten zijn. Maar toen de aandacht naar Max Verstappen verschoof, haatte hij dat", zo vertelt de menselijke leugendetector, zoals zijn bijnaam klinkt. "Max gaf vervolgens de grootste neplach die ik in tijden heb gezien. Er waren geen kraaienpootjes. Het onderste deel van zijn gezicht was het enige dat betrokken was. Hij had een hekel aan de aandacht van de hele zaal die naar hem aan het kijken was. Hij was niet blij. Toen Jack Whitehall zei dat Max een beetje op moest fleuren, zei zijn gezicht alles."

