Lando Norris (25) heeft zich mogelijk onbedoeld wat problemen op de hals gehaald. De coureur van McLaren ging zijn boekje te buiten tijdens het F1 75 Live event in Londen gisterenavond. Op live televisie noemde hij in gesprek met host Jack Whitehall de crew van Netflix een stelletje "wankers".

Gisterenavond vond in de O2 Arena in Londen een indrukwekkende show plaats, waarbij onder het oog van 20.000 Formule 1-fans de nieuwe liveries voor het aankomende seizoen werden onthuld. Het evenement werd gehost door komiek Jack Whitehall en hij ging tijdens de bedrijven door in gesprek met de verschillende coureurs. Zo schoof hij ook even aan bij McLaren-coureur Norris, die vorig seizoen net iets tekort kwam om serieus een gooi te doen naar het kampioenschap. Norris werd door Whitehall gevraagd wat hij vond van het feit dat de Netflix-filmploeg constant met camera's en microfoons in zijn nek hangt. Norris gooide er per abuis een scheldwoord uit, al ziet hij dat zelf anders.

Norris noemt cameramensen Netflix "wankers"

Netflix volgt sinds een aantal jaren intensief de Formule 1-coureurs, zowel op als naast de baan, voor de populaire serie Drive to Survive. Dit betekent dat de hoofdrolspelers constant worden gevolgd door camera's en microfoons. Whitehall was benieuwd of Norris dat irritant vond. "Is het moeilijk met al deze Drive to Survive-camera's constant in je gezicht om een beetje te chillen? Kun je uberhaupt een beetje Netflix & chil doen?", zo vroeg Whitehall, precies op het moment dat er een camera van de Netflix-serie pal in het gezicht van Norris zat. "Wankers", zo reageerde Norris, wat vrij vertaald 'rukkers' betekent.

Schelden Norris op live televisie, gaat FIA ingrijpen?

Whitehall trok direct een geschrokken gezicht, zich realiserende dat de FIA tegenwoordig bijzonder hard optreedt tegen scheldende coureurs. "Alsjeblieft, niet schelden", zo reageerde de presentator. Norris lachte als een boer met kiespijn en probeerde zich vervolgens te verdedigen. "Dat is geen scheldwoord", zo zei hij. Of de FIA daar ook zo over denkt, valt te betwijfelen. De autosportbond zou wel eens de rode kaart kunnen trekken, met als gevolg dat Norris bestraft gaat worden. Schelden is vanaf dit jaar immers uit den boze, al is dit tegen het zere been van de coureurs en teambazen, die het hier absoluut niet mee eens zijn.

Fans speculeren alvast over straf Norris

Op het internet werd direct gespeculeerd over een mogelijke straf van Norris. "Man start het seizoen met -5 punten in het klassement", zo schrijft iemand. Weer een ander reageert op serieuzere toon: "Is dit geen 40.000 dollar boete?" Of de coureur van McLaren uberhaupt gestraft gaat worden, moet nog blijken, maar de FIA zal de beelden ongetwijfeld al onder haar neus geschoven hebben gekregen.