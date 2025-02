Max Verstappen en Christian Horner van Red Bull Racing kregen gisterenavond in de O2 Arena in Londen geen warm welkom van het publiek. Tijdens het F1 75 Live evenement, waarbij de nieuwe liveries voor het 2025-seizoen werden gepresenteerd, werden zij uitgejoeld door een deel van de aanwezige - voornamelijk Britse - fans.

Horner betrad als eerste het podium toen Red Bull Racing aan de beurt was om haar nieuwe livery te presenteren. De teambaas kreeg echter geen warm onthaal. Er klonk boegeroep en gejoel vanaf de tribunes, waar zo'n 20.000 mensen zich hadden verzameld. Waarom de Red Bull-teambaas onder vuur werd genomen, is niet helemaal duidelijk, maar het zou te maken kunnen hebben met de incidenten die vorig seizoen plaatsvonden rondom de Brit. Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens een werkneemster van Red Bull Racing. Hij werd weliswaar vrijgesproken, maar van een warm onthaal was gisteren dus geen sprake.

Fans nemen Horner én Verstappen onder vuur

Het boegeroep in de O2 Arena beperkte zich echter niet alleen tot Horner, wiens vrouw Geri ook aanwezig was in de zaal. Ook viervoudig wereldkampioen Verstappen werd niet bepaald warm onthaald door het aanwezige publiek. Een deel van het publiek besloot ook richting Verstappen verbaal de aanval te openen. Verstappen ligt niet goed bij de Britse fans vanwege zijn verleden met zowel Lewis Hamilton, Lando Norris als George Russell. Het - voornamelijk Britse - publiek in de O2 Arena was dan ook niet erg enthousiast toen de Red Bull-gezichten het podium betraden.

F1 75 in Londen voor Red Bull geen succes

Het F1 75 evenement in Londen was een belangrijk moment in de aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2025, dat op 16 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië. Met maar liefst 24 races op de kalender, belooft het een spannend seizoen te worden, maar de start in Londen was voor Red Bull en haar afgevaardigden niet perse de manier waarop je een nieuw jaar wil starten. Verstappen zal zich echter weinig hebben aangetrokken van het boegeroep. De Nederlander weet inmiddels hoe een deel van de Britse fans over hem denkt.