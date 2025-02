Voor Fernando Alonso was de show in de O2 Arena waarbij alle livery's voor 2025 werden onthuld een speciale dag. Dat kwam echter ook vooral door de dag daarvoor, want die was nog specialer. Tot zijn eigen frustratie waren Max Verstappen en Lewis Hamilton als legendarische coureurs niet aanwezig bij het evenement dat werd gehouden voor de show op dinsdag.

Tegenover aanwezige media voorafgaand aan de show in de O2 Arena, waaronder GPFans, vertelt Alonso dat hij op maandag ook al aanwezig was bij een feest waarbij veel legendarische coureurs en F1-mensen aanwezig waren. "Mario Andretti, voor wie ik heel veel respect heb, was ook aanwezig, net als Bernie Ecclestone, en de voormalige Ferrari-baas: Luca di Montezemolo. Ook mijn eerste teambaas ooit in F1, Giancarlo Minardi, was er."

Alonso enige actieve coureur die aanwezig was

Wie er niet waren, tot grote teleurstelling van Alonso, waren Verstappen en Hamilton. Twee coureurs die toch ook tot de rijke geschiedenis van de koningsklasse behoren. Het was overigens sowieso opvallend dat er op Alonso na volgens de Spanjaard geen enkele actieve coureur aanwezig was. "Helaas was ik de enige actieve coureur, die kwam opdagen. Lewis Hamilton en Max Verstappen besloten de avond over te slaan. Dat is echt zonde, want het was een geweldige avond."

Alonso over 'speciale doos'

Alonso zegt ook dat alle aanwezige oud-coureurs iets in een speciale doos hebben gestopt die over 25 jaar, als de Formule 1 honderd jaar bestaat, geopend zal worden. "Er waren veel mooie activiteiten. Ik kan in ieder geval delen dat iedereen iets op een papiertje geschreven heeft, en die papiertjes hebben we allemaal in een doos gestopt, die de komende 25 jaar niet geopend zal worden. Die doos wordt weer geopend als de Formule 1 haar 100-jarige bestaan viert. Misschien zit ik dan weer aan die tafel, en lees ik dan wat we allemaal hebben opgeschreven."

