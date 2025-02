Net zoals negen andere teams heeft Ferrari dinsdag voor het eerst de livery van het seizoen 2025 getoond. Toch viel er bij veel mensen meteen al iets op: er was een echte render van de auto te zien op de social media-kanalen van het Italiaanse team, maar er ontbrak ook iets.

Tijdens de show in de O2 Arena in Londen werden de tien livery's voor het seizoen 2025 geopenbaard. Dit ging auto voor auto, in volgorde van de uitslag van vorig jaar bij de constructeurs. Kick Sauber was dus als eerste aan de beurt, terwijl McLaren de show afsloot. Ferrari was als negende team aan de beurt, een aankondiging waar door veel mensen op gewacht werd vanwege de historie van het Italiaanse team en natuurlijk de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Ferrari in 2025

Onder luid gejuich kwamen zowel Charles Leclerc als Hamilton samen met teambaas Frederic Vasseur op het podium en werd vervolgens de livery gelanceerd. Vooral het witte gedeelte rondom het logo van sponsor HP viel op, waarbij de rest van de auto niet geheel verrassend rood en zwart was. Toch bleek Ferrari wat verder te gaan dan andere teams en deelde het een gedetailleerde render van de hele auto op haar social media-kanalen. Bijna alle teams besloten simpelweg een paar foto's van de auto te tonen zonder al te veel details of zelfs alleen van de show (Mercedes), maar Ferrari niet. Hierbij viel echter ook meteen wat op.

Ferrari wil niks weggeven

De voorkant van de voorwielophanging, die dit jaar op de schop is gegaan, was als enige onderdeel van de auto niet volledig zichtbaar en deels gefotoshopt. We weten via de geruchten al dat Ferrari veel heeft aangepast aan de auto van dit jaar ten opzichte van de succesvolle auto van vorig jaar, in een poging om de droogte aan kampioenschappen in F1 ten einde te brengen en tevens een auto te maken die aan de eisen van Hamilton voldoet. Het is echter duidelijk dat er iets veranderd is bij de voorwielophanging waar Ferrari pas vandaag tijdens de filmdag in Fiorano details over wil weggeven.

