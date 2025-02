Lewis Hamilton (40) verscheen gisteren voor het eerst bij een officieel Formule 1-evenement als Ferrari-coureur. Tijdens F1 75 Live was hij één van de hoofdonderwerpen en uiteraard sprak presentator Jack Whitehall hem dan ook even toe. De host van de avond nam Hamilton op de hak en noemde hem voor het oog van de duizenden aanwezige fans een 'poppetje uit Fortnite'.

Zowel op als naast het circuit weet Hamilton de schijnwerpers vaak op hem gericht te krijgen. De zevenvoudig wereldkampioen is niet alleen een icoon in de autosport, maar ook een superster buiten de baan. Het is echter niet iets waar hij moeite mee heeft. Met zijn extravagante kledingstijl, ook in de paddock, trekt hij de camera's maar wat graag naar zich toe. De kledingstijl van Hamilton valt echter niet altijd bij iedereen even goed in de smaak en daar haakte host Whitehall tijdens F1 75 Live even op in. Volgens Whitehall loopt Hamilton er regelmatig bij als een 'poppetje uit Fortnite'.

Hamilton gekleed als een Fortnite-poppetje

"Oh ja, daar is hij", zo begon Whitehall zijn aankondiging van Hamilton, die aan een tafel in de O2 Arena zat. "Daar is hij, altijd in het middelpunt van de belangstelling. Of hij nu carrière maakt op de baan of als een pauw rondloopt in de paddock gekleed als een Fortnite-poppetje: Lewis Hamilton!" Whitehall kreeg met zijn uitspraak de 20.000 fans flink aan het lachen en gelukkig kon de zevenvoudig wereldkampioen het zelf ook wel waarderen. De Brit werd met een grote lach op de camera vastgelegd toen Whitehall hem vergleek met een Fortnite-karakter. Fortnite is een spel dat vooral populair is onder tieners.

Whitehall neemt ook Toto Wolff op de hak

Vervolgens ging Whitehall ook nog even in op het vertrek van Hamilton bij Mercedes. "Lewis zit vanavond natuurlijk aan de Ferrari-tafel. Bid voor Toto [Wolff]. Het is iedereen zijn nachtmerrie dat je partner er naar tien jaar vandoor gaat met een Italiaanse hengst", zo grapte Whitehall. De presentator - en tevens komiek - sloot af met de zin: "We gaan Lewis voor het eerst in het Ferrari-rood zien vanavond. Wat een moment gaat dat zijn."

