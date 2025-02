De eerste race van het F1-seizoen van 2025 is al over drie en een halve week en toch is het reglement nog aangepast. De limiet op het aantal versnellingsbakken dat gebruikt mag worden is namelijk geschrapt. De Formule 1 en FIA leggen uit waarom.

Het is een regel die al jaren in de koningsklasse van de autosport bestaat om kosten te besparen: een versnellingsbak moest eerst een bepaald aantal Grands Prix op rij mee gaan en tot en met 2024 kregen de teams voor een heel seizoen een limiet opgelegd voor het aantal versnellingsbakken dat gebruikt mocht worden. Vorig seizoen lag de limiet nog op vijf versnellingsbakbehuizingen en -cassettes en op vijf versnellingsbakaandrijvingen en schakel- en hulpcomponenten.

Versnellingsbakken te betrouwbaar

Gebruikte een coureur voor de zesde keer een nieuwe van een van de bovenstaande onderdelen, dan leverde dat een gridstraf van vijf posities op, evenals bij verdere overtredingen.

Voor het seizoen van 2025 is de limiet op het gebruik van versnellingsbakken echter geschrapt, zo heeft de FIA besloten. De internationale autosportbond liet dit vandaag weten bij de F1 Commission, de vergadering met alle teams in Londen, en het zou vrij onverwachts zijn gekomen. De FIA heeft als reden gegeven dat de limiet tegenwoordig zinloos is vanwege de betrouwbaarheid van de huidige ontwerpen.

De limiet op het aantal motoronderdelen blijft onveranderd met vier verbrandingsmotoren, vier MGU-H's, vier MGU-K's, vier turbo's, twee batterijen, twee Control Electronics en acht uitlaten.

