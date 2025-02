De McLaren MCL39, de gloednieuwe Formule 1-wagen van het Britse team, heeft haar shakedown inmiddels achter de rug en daardoor is er een beter beeld ontstaan van het wapen waarmee Lando Norris de strijd aan moet gaan met onder meer Max Verstappen. De wagen is ontworpen door Rob Marshall, die eerder werkzaam was bij Red Bull, en brengt een aantal technische snufjes met zich mee die de prestaties van het team naar een hoger niveau moeten tillen.

Een van de grootste veranderingen is de architectuur van de wagen. Marshall heeft de MCL39 een slanker jasje aangemeten, met nieuwe luchtuitlaten en een ovale luchtinlaat boven de cockpit. Deze aanpassingen moeten de aerodynamica verbeteren en de wagen efficiënter door de lucht laten snijden. Andrea Stella, teambaas van McLaren, benadrukt dat praktisch elk basiscomponent van de architectuur is vernieuwd. Niet alleen om marginale winsten te behalen, maar ook om nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te creëren.

Ophangingen MCL39 compleet vernieuwd

Maar niet alleen aerodynamisch heeft McLaren de MCL39 aangepakt. Ook de ophangingen zijn compleet vernieuwd. De achterste ophangingen zijn nu voorzien van een naar voren hellende push rod in Mercedes-stijl. Dit moet niet alleen de aerodynamica verbeteren, maar ook de stabiliteit. De ophangingen zijn dusdanig aangepast dat ze ook aerodynamisch kunnen werken. Dit is cruciaal voor het verbeteren van de grip en het rijgedrag van de wagen, vooral in de bochten.

Updates tijdens eerste races seizoen

En daar blijft het niet bij, want het team is al druk met verdere updates, die tijdens de eerste races van het seizoen verwacht worden. Stella verklaarde: "We hebben geprobeerd zo snel mogelijk te gaan in de ontwikkeling van de auto, wat betekent dat er updates zullen zijn tijdens de eerste races van het seizoen." De nieuwe structuur van de MCL39 biedt ruimte voor verdere aerodynamische ontwikkelingen, waardoor McLaren gedurende het seizoen competitief kan blijven.

MCL39 moet Verstappen onttronen en titel naar McLaren-coureur brengen

Met deze innovaties hoopt McLaren een sterke indruk te maken in het 76ste Formule 1-seizoen. De MCL39 is ontworpen als een titeluitdager en zal voor het eerst in actie komen tijdens de openingsrace in Australië. Fans van het team kunnen niet wachten om te zien wat de nieuwe wagen gaat doen en wat de impact is van deze innovaties op het kampioenschap. Gaat Norris - of misschien wel Oscar Piastri - dit keer het vuur aan de schenen kunnen leggen bij onder meer Verstappen?