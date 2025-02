McLaren-teambaas Andrea Stella noemt de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari een historisch moment, maar is logischerwijs wél van plan om de zevenvoudig wereldkampioen bij zijn nieuwe werkgever het leven zuur te maken.

Lewis Hamilton is officieel in dienst getreden bij het Formule 1-team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zette afgelopen seizoen een punt achter zijn elfjarige dienstverband bij het team van Mercedes, waar hij zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar reed. De veertigjarige coureur hoopt in de herfstdagen van zijn carrière de gloriedagen van weleer terug te brengen naar Maranello, en zelf uiteraard jacht te maken op zijn recordbrekende achtste wereldkampioenschap.

Debuut Hamilton bij Ferrari

Het debuut van Hamilton is vooralsnog ongetwijfeld volgens plan verlopen voor Ferrari. De media-aandacht is enorm, en de berichten op social media die door de Brit geplaatst worden, worden massaal geliket en gedeeld. "Als fan van de Formule 1, vond ik het om eerlijk te zijn, heel gaaf om dat historische moment te zien", vertelt Andrea Stella bij Sky Sports. "Een zevenvoudig wereldkampioen maakt de overstap naar Ferrari, één van de meest iconische teams."

Het leven zuur maken

De McLaren-teambaas vervolgt: "Ik denk dat Ferrari en Hamilton dit heel goed hebben aangepakt, maar uiteindelijk weten ook zij dat uiteindelijk de prestaties op het circuit het zwaarst wegen. Als de mediastorm gaat liggen, weet ik zeker dat ze zich gaan concentreren op een goede voorbereiding. Wij gaan natuurlijk proberen om ze het leven zuur te maken."

