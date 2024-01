Vincent Bruins

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft Chief Engineering Officer Rob Marshall zien vertrekken richting McLaren. Sinds nieuwjaarsdag is de Brit de technisch directeur van engineering en design bij het team uit Woking. Horner verwacht dat Red Bull misschien nog wel eens rekening moet gaan houden met McLaren dit jaar.

De ommezwaai die McLaren halverwege afgelopen seizoen heeft gemaakt, is bij iedereen opgevallen. Het team met de papayakleurige bolides van Lando Norris en Oscar Piastri scoorde 29 punten in de eerste negen Grands Prix. Vanaf de wedstrijd op Silverstone vonden we Norris plotseling regelmatig op het podium. Ook Piastri wist twee bokalen binnen te slepen evenals een overwinning in de Sprint in Qatar. Na die negen races zijn er maar liefst 273 punten bijgekomen in de dertien races die volgden. Norris werd na de zomerstop de best scorende coureur op de grid van de Formule 1 achter regerend wereldkampioen Max Verstappen. Een overwinning zat er net niet in voor McLaren, maar uiteraard hoopt het team daar dit jaar verandering in te brengen.

Marshall aanwinst bij McLaren

"McLaren had naar mijn mening een geweldig tweede helft van het jaar," vertelde Horner tegenover Sky Sports. "Er waren momenten waarop ze onze naaste concurrent waren. Ze hebben hun team versterkt en Rob zal een aanwinst zijn, maar het gaat niet alleen maar om één persoon. Er zijn zeven- à achthonderd mensen die bij een Formule 1-team horen en het hele team moet kunnen samenkomen. Met Lando en Oscar, die als debutant erg indrukwekkend was, zouden ze volgend [dit] jaar wel eens een factor kunnen zijn."