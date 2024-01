Vincent Bruins

Christian Horner is momenteel de langstzittende van de tien huidige teambazen in de Formule 1. De topman van Red Bull Racing droomde om ooit zelf in de koningsklasse van de autosport te racen. Hij vertelt over het moment waarop hij besloot om te stoppen met het najagen van die droom.

Na het karten begon Horner zijn carrière als coureur in de Formule Renault. Hij won een beurs om in 1992 achter het stuur te kruipen in het Britse kampioenschap bij Manor Motorsport. Hij won een race en sloot het seizoen af als de beste rookie. Horner zou vervolgens vier jaar doorbrengen in de Britse Formule 3. Hij werd vice-kampioen in de B-klasse in 1993, voordat hij van 1994 tot en met 1996 actief zou zijn in de hoofdklasse zonder veel succes. Hij verdiende wel nog twee podiums in de Britse Formule 2. In 1997 ging hij richting de Formule 3000 met zijn eigen team: Arden International. Hij richtte de formatie op met geleend geld, waaronder van zijn vader, en kocht een tweedehands trailer van niemand minder dan Red Bull Junior-teambaas Helmut Marko die met RSM Marko zijn eigen team had in de Formule 3000. Na 1998 besloot Horner te stoppen als coureur, maar bleef wel doorgaan als teambaas van Arden dat van 2002 tot en met 2004 F3000-titels won. In januari 2005 werd hij aangenomen als teambaas van het toen gloednieuwe Red Bull Racing dat Ford-fabrieksteam Jaguar had overgenomen. Red Bull heeft onder leiding van Horner tot nu toe zeven rijderskampioenschappen en zes constructeurskampioenschappen gewonnen in de Formule 1.

Concurrentie en gevaar

Horner vertelde in de eff won with DRS-podcast waarom hij stopte als coureur: "Het lukte me niet om zelfvertrouwen te laten zien. Maar ik kon het gewoon voor me zien dat 'Ja, ik ga het op een dag doen, ik ga het doen'. Het probleem is dat hoe hoger je komt, hoe moeilijker het wordt. Er is meer concurrentie en de auto's worden sneller en plotseling gaat gevaar als factor meespelen. Racend in een Formule 2-auto en rijdend in een Formule 1-auto, dacht ik: 'Wow, dit wordt serieus. Hierin kan het serieus fout aflopen'." De Brit testte voor het Lotus F1-team in 1993. "Er zat iets in me waardoor ik twijfels begon op te bouwen, en een beetje van de veiligheidsfactor, zeker in sommige hogesnelheidsbochten."

Juan Pablo Montoya

Horner legde verder uit dat zijn hersenen in hogesnelheidsbochten dachten 'Dat ziet er niet als vol gas uit', terwijl zijn hart zei 'Nee, kom op, ga ervoor', maar dat zijn hersenen vaak zijn hart overstemden. Het moment waarop hij wist hij moest stoppen als coureur kwam vervolgens in 1998. "We waren op Estoril vóór het seizoen en daar was een lang recht stuk. Het was een old-school baan en het had twee hele snelle rechterbochten met de vangrail slechts 20 meter naast de baan. Het waren bochten die je in de zesde versnelling nam, dus we hebben het hier over 260 à 270 kilometer per uur. Ik rij de pitstraat uit en [Juan Pablo] Montoya vliegt me voorbij. Hij gaat deze rechterbocht in en ik kan de auto gewoon zien bewegen en dansen, en de velg probeert door de zijwand van de band te springen, en hij is vol aan het tegensturen. En hij houdt zijn rechtervoet absoluut plankgas. Ik wist gewoon op dat moment: 'Ik kan dat niet doen. Ik kan het niet'. Ik kon het vertrouwen of het talent of de dapperheid niet hebben om de bocht in te gaan zoals hij dat deed. Dus ik wist het voor dat seizoen al. Ik was eerlijk tegen mezelf en zei: 'Ik ga niet eens proberen een carrière [als coureur] te vervolgen in een andere raceklasse. Ik moet wel iets doen, want ik wil niet naar de universiteit. Ik moet geld gaan verdienen'."