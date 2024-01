Lars Leeftink

Maandag 1 januari 2024 14:49 - Laatste update: 14:52

Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, kan Max Verstappen bij het team gewoon zichzelf zijn. De Brit is samen met het team blij dat Verstappen geen PR-robot is en laten de Nederlander dan ook vaak zelf bepalen hoe hij met de media omgaat.

In gesprek met Motorsport.com zegt Horner dat hij blij is dat Verstappen gewoon zijn mening geeft en de pers niet als een robot te woord staat. "We geloven erin dat onze coureurs vrij zijn in hun keuzes. Ze zijn geen robots, ze hebben meningen. Max kan als wereldkampioen van zich laten horen, en we willen hem niet beperken door hem PR-praatjes op te leggen. Hij is een hele eerlijke, jonge gast en hij zal je vertellen wat hij denkt. Ik vind dat eigenlijk best verfrissend. Ik denk dat hij een beetje verandert omdat hij wat volwassener wordt, en hij heeft wat meer baardgroei tegenwoordig. In essentie is hij nog steeds hetzelfde. Hij stapt in, bestuurt de auto, en gaat belachelijk hard."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen richt zich tot fans in open brief: "Bedankt dat jullie er voor ons waren"

Verstappen geen fan van show rondom F1

Verstappen heeft zelf ook al vaak aangegeven dat hij vooral van het racen zelf houdt en de show eromheen liever niet heeft, iets wat Horner kan bevestigen. "Hij houdt niet zo van al het gedoe om de Formule 1, maar daar heeft hij nooit van gehouden. Hij pakt zijn werk professioneel op. Hij is echt een pure racer, en houdt zijn voeten op de grond. Als hij hier niet aan het racen is, dan rijdt hij wel ergens in een GT-auto of is hij online aan het racen. Hij leeft en ademt racen. Als je ziet hoe hij de controle over de situaties in de races behoudt, en hoe hij de races leest, en hoe goed zijn bandenmanagement is, is dat uitmuntend."

Verstappen rijdt geduldiger

Volgens Horner heeft Verstappen geleerd van zijn tijd bij Toro Rosso en Red Bull voordat hij vanaf het seizoen 2022 begon te domineren. Vooral het seizoen 2021 was leerzaam voor de Nederlander, aldus Horner. "Hij gebruikt gewoon de ervaring die hij heeft opgedaan van het racen in het afgelopen seizoen, en uit 2022 en 2021. Op een bepaalde manier is hij in de eerste bocht wat behoudender dan in de begindagen van zijn carrière. Zijn timing is uitstekend geweest. Hij haast zich niet om al het werk in de eerste paar ronden gedaan te krijgen, maar hij benadert de races nu anders en bouwt zijn races op."