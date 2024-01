Lars Leeftink

Maandag 1 januari 2024 13:51 - Laatste update: 14:14

Max Verstappen heeft zijn fans met een paar mooie woorden bedankt voor het seizoen 2023 en hoopt dat hij ze, samen met alle medewerkers van Red Bull Racing, ook in 2024 kan trakteren op veel zeges en podiumplekken.

Met 21 podiumplekken en 19 zeges in 22 races tijdens het seizoen 2023 is dit vorig jaar in ieder geval prima gelukt. Verstappen werd wereldkampioen met een recordaantal punten, terwijl Red Bull bij de constructeurs domineerde. In een open brief die de fans via Red Bull Racing hebben ontvangen zegt Verstappen het volgende over het seizoen 2023. "Dit seizoen was natuurlijk ongelooflijk. Om 21 van de 22 races te winnen is een fantastische prestatie van het hele team, en dat ik zelf negentien van die races heb gewonnen, is moeilijk om te geloven. Die statistieken zijn absurd, maar als mensen aan me vragen wat me het meeste zal bijblijven van dit jaar, zijn het niet deze statistieken, maar de teamspirit, en de ongelooflijke steun die ik wereldwijd heb mogen ontvangen. Het is enorm belangrijk om een goede sfeer binnen het team te hebben, en om te zien dat iedereen aan het werk is en zijn of haar best doet om elke dag maximaal te presteren, en om alles te geven en plezier te hebben, dus dat was heel goed om te zien."

Fans waren belangrijk voor Verstappen

Vervolgens richt Verstappen zich tot zijn fans, die hij met een paar mooie woorden wil bedanken voor hun steun. "De steun van de fans is ook geweldig geweest. Die steun krijg je als coureurs op de circuits, en op bepaalde plekken, zoals de Red Bull Racing, Spa-Francorchamps en Suzuka, was die steun van een buitengewoon niveau, maar de passie die de fans thuis voor het team toonden en de steun die ik kreeg, is fantastisch geweest. Ik wil iedereen dus bedanken dat ze er voor ons waren. Dat betekent heel veel voor mij en voor iedereen in het team."

Voorbereiding 2024

Tot slot kijkt Verstappen ook al een beetje vooruit naar het seizoen 2024, dat op 2 maart (een zaterdag) begint met de Grand Prix van Bahrein. Daarvoor zijn er van 21 tot 23 februari ook drie testdagen in Bahrein. "We hebben best een korte winter voor de boeg, en het duurt niet lang voordat de wintertestdagen weer beginnen, dus het is erg belangrijk om wat tijd te spenderen met familie en vrienden voordat we het komend seizoen nóg beter proberen te doen dan afgelopen seizoen."