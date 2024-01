Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft meermaals gesproken over zijn latere jaren en aangegeven dat hij mogelijk niet al te lang door wil in de Formule 1. Johnny Herbert waagt te betwijfelen dat de Nederlandse coureur inderdaad vroeg zijn helm aan de wilgen hangt wat betreft de koningsklasse.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso en in 2016 werd hij gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull. Met dat team wist hij in 2021 beslag te leggen op de wereldtitel, waarna hij zijn contract bij de Oostenrijkse formatie verlengde tot en met 2028. Vervolgens werd hij ook in 2022 en 2023 kampioen met Red Bull Racing en dus ligt er mogelijk nog een hoop moois meer in het verschiet voor de combinatie Verstappen/Red Bull. In het verleden heeft de Red Bull-coureur al meermaals openlijk gesproken over zijn plannen voor de toekomst en het feit dat hij op een acceptabele leeftijd bijvoorbeeld graag nog in andere klassen wil rijden.

Pensioenplannen

Daarnaast is hij het vaak oneens met de kant waar de sport op gaat, zoals de sprintraces en de steeds vollere kalender. Ook vindt Verstappen het leven naast de Formule 1 vrij belangrijk. Herbert denkt dat de vork wel anders in de steel zit. "Ik denk niet dat hij vroeg ermee stopt. Het is gewoon dat hij opgroeit, volwassen aan het worden is en dat hij begint te waarderen dat er ook een leven naast de Formule 1 is. Zijn hele voorkomen en mentaliteit gaat over winnen. Wellicht gaat hij ooit Le Mans rijden met zijn vader", vertelt de voormalig Formule 1-coureur tegenover The Mirror.

Senna en Hamilton

Herbert vervolgt: "Zijn focus zal op de Formule 1 blijven liggen, maar hij gaat zich realiseren dat hij er ook op een andere manier van kan genieten en het niet allemaal om de bubbel gaat waarin ze leven. Misschien gaat een gezinnetje in zijn hoofd een rol spelen." Ook het record van zeven wereldtitels zou nog een rol kunnen gaan spelen: "Senna ging na het einde van het seizoen altijd terug naar Brazilië voor een volledige reset om zijn motivatie terug te vinden voor de tests. Lewis is niet heel anders. Dit zijn twee coureurs die zeven titels hebben gewonnen. Max weet maar al te goed dat hij het talent heeft om dat mogelijk te verslaan. Dat is zijn motivatie", besluit hij.