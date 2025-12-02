2026 gaat een belangrijk seizoen worden in de Formule 1 vanwege de introductie van nieuwe technische reglementen, en daar horen natuurlijk de juiste coureurs bij. We gaan richting de slotfase van het 2025-seizoen en we blikken alvast vooruit op hoe de grid er volgend jaar uit gaat zien.

Voor de F1 Grand Prix van Australië, de seizoensopener die afgelopen maart werd verreden, was twee derde van de 2026-grid al bekend. Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing tot en met 2028. Bij McLaren, met Lando Norris en Oscar Piastri, en bij Ferrari, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, gaan we geen veranderingen zien. Fernando Alonso ziet 2026 als zijn laatste seizoen in de koningsklasse. Hij heeft Lance Stroll opnieuw als teamgenoot bij Aston Martin volgend jaar. In 2024 tekende Pierre Gasly een meerjarige deal bij Alpine, en Ollie Bearman en Esteban Ocon deden dat bij Haas. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg kregen ieder een meerjarig contract van Kick Sauber ter voorbereiding op de overname van Audi. Williams wil met de fors aangepakte aerodynamica en hybridemotoren goed uit de startblokken komen en zal de ervaren Alexander Albon en Carlos Sainz aanhouden. Bij Cadillac, het nieuwe team volgend jaar in F1, gaan Valtteri Bottas en Sergio Pérez terugkeren in de koningsklasse. Ook Mercedes heeft de knoop doorgehakt en gaat in 2026 door met George Russell als kopman, met rookie Kimi Antonelli ernaast. In São Paulo kon Alpine bevestigen dat Franco Colapinto de teamgenoot zou blijven van Pierre Gasly.

De grid is compleet

Liam Lawson volgde de ontslagen 'Checo' op bij Red Bull naast Verstappen, totdat hij na twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda. Of Verstappen überhaupt zou blijven bij de Oostenrijkse formatie was iets waar veel geruchten de ronde over deden, aangezien er gesprekken waren met Mercedes, maar de Nederlander kan zijn exitclausule niet meer activeren. Helmut Marko bevestigde na België dat de viervoudig wereldkampioen zou blijven. Inmiddels weten we ook de rest van de Red Bull-opstelling voor volgend jaar. Isack Hadjar wordt doorgeschoven naar de hoofdmacht, terwijl Liam Lawson mag aanblijven bij Racing Bulls. Het debuut gaat er komen voor Arvid Lindblad. Hij volgt Hadjar op, waar Tsunoda, verdwijnt van de grid. Daarmee zijn eindelijk alle stoeltjes voor volgend jaar gevuld.

Team en

motorleverancier Coureurs Startnummers Laatste jaar

van contract Alpine

Mercedes Pierre Gasly

Franco Colapinto 10

43 2028

onbekend Aston Martin

Honda Fernando Alonso

Lance Stroll 14

18 2026

onbekend Audi Gabriel Bortoleto

Nico Hülkenberg 5

27 2026

2026 Cadillac

Ferrari Valtteri Bottas

Sergio Pérez 77

11 meerjarig

meerjarig Ferrari Lewis Hamilton

Charles Leclerc 44

16 2026

2026 Haas

Ferrari Ollie Bearman

Esteban Ocon 87

31 2026

2026 McLaren

Mercedes Lando Norris

Oscar Piastri 4

81 2027

2028 Mercedes George Russell

Kimi Antonelli 63

12 onbekend

onbekend Racing Bulls

Red Bull Powertrains-Ford Liam Lawson

Arvid Lindblad 30

nog niet bekend 2026

2026 Red Bull Racing

Red Bull Powertrains-Ford Max Verstappen

Isack Hadjar nog niet bekend

6 2028

2026 Williams

Mercedes Alexander Albon

Carlos Sainz 23

55 2026

2026

