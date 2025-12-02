close global

Red Bull

We zijn compleet: Dit is de F1-grid voor het seizoen van 2026

We zijn compleet: Dit is de F1-grid voor het seizoen van 2026

Vincent Bruins
Red Bull

2026 gaat een belangrijk seizoen worden in de Formule 1 vanwege de introductie van nieuwe technische reglementen, en daar horen natuurlijk de juiste coureurs bij. We gaan richting de slotfase van het 2025-seizoen en we blikken alvast vooruit op hoe de grid er volgend jaar uit gaat zien.

Voor de F1 Grand Prix van Australië, de seizoensopener die afgelopen maart werd verreden, was twee derde van de 2026-grid al bekend. Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing tot en met 2028. Bij McLaren, met Lando Norris en Oscar Piastri, en bij Ferrari, met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, gaan we geen veranderingen zien. Fernando Alonso ziet 2026 als zijn laatste seizoen in de koningsklasse. Hij heeft Lance Stroll opnieuw als teamgenoot bij Aston Martin volgend jaar. In 2024 tekende Pierre Gasly een meerjarige deal bij Alpine, en Ollie Bearman en Esteban Ocon deden dat bij Haas. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg kregen ieder een meerjarig contract van Kick Sauber ter voorbereiding op de overname van Audi. Williams wil met de fors aangepakte aerodynamica en hybridemotoren goed uit de startblokken komen en zal de ervaren Alexander Albon en Carlos Sainz aanhouden. Bij Cadillac, het nieuwe team volgend jaar in F1, gaan Valtteri Bottas en Sergio Pérez terugkeren in de koningsklasse. Ook Mercedes heeft de knoop doorgehakt en gaat in 2026 door met George Russell als kopman, met rookie Kimi Antonelli ernaast. In São Paulo kon Alpine bevestigen dat Franco Colapinto de teamgenoot zou blijven van Pierre Gasly.

De grid is compleet

Liam Lawson volgde de ontslagen 'Checo' op bij Red Bull naast Verstappen, totdat hij na twee races werd vervangen door Yuki Tsunoda. Of Verstappen überhaupt zou blijven bij de Oostenrijkse formatie was iets waar veel geruchten de ronde over deden, aangezien er gesprekken waren met Mercedes, maar de Nederlander kan zijn exitclausule niet meer activeren. Helmut Marko bevestigde na België dat de viervoudig wereldkampioen zou blijven. Inmiddels weten we ook de rest van de Red Bull-opstelling voor volgend jaar. Isack Hadjar wordt doorgeschoven naar de hoofdmacht, terwijl Liam Lawson mag aanblijven bij Racing Bulls. Het debuut gaat er komen voor Arvid Lindblad. Hij volgt Hadjar op, waar Tsunoda, verdwijnt van de grid. Daarmee zijn eindelijk alle stoeltjes voor volgend jaar gevuld.

Team en
motorleverancier		CoureursStartnummersLaatste jaar
van contract
Alpine
Mercedes		Pierre Gasly
Franco Colapinto		10
43		2028
onbekend
Aston Martin
Honda		Fernando Alonso
Lance Stroll		14
18		2026
onbekend
AudiGabriel Bortoleto
Nico Hülkenberg		5
27		2026
2026
Cadillac
Ferrari		Valtteri Bottas
Sergio Pérez		77
11		meerjarig
meerjarig
FerrariLewis Hamilton
Charles Leclerc		44
16		2026
2026
Haas
Ferrari		Ollie Bearman
Esteban Ocon		87
31		2026
2026
McLaren
Mercedes		Lando Norris
Oscar Piastri		4
81		2027
2028
MercedesGeorge Russell
Kimi Antonelli		63
12		onbekend
onbekend
Racing Bulls
Red Bull Powertrains-Ford		Liam Lawson
Arvid Lindblad		30
nog niet bekend		2026
2026
Red Bull Racing
Red Bull Powertrains-Ford		Max Verstappen
Isack Hadjar		nog niet bekend
6		2028
2026
Williams
Mercedes		Alexander Albon
Carlos Sainz		23
55		2026
2026

