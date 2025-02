'FIA plaatst Nederlander in wedstrijdleiding', Mexico maakt zich grote zorgen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is nog altijd in volle gang, al gaan we langzaam maar zeker wel eindelijk richting de wintertests in Bahrein. Ondertussen hebben we ook op maandag wel weer een aantal nieuwtjes voorbij zien komen. Zo besloot de FIA om de Nederlandse Claire Dubbelman een belangrijke rol in de wedstrijdleiding te geven, terwijl het team van Red Bull Racing bovendien een nieuwe sponsor aan de haak wist te slaan richting het nieuwe seizoen.

Red Bull-mecanicien reageert op Verstappen die "gemeen tegen ons doet"

Max Verstappen wordt er dikwijls van beschuldigd dat hij te hard zou zijn naar zijn team op de radio wanneer een strategie niet werkt of zijn auto niet goed is afgesteld, maar Red Bull Racing-ingenieur en mecanicien Calum Nicholas heeft hier geen boodschap aan. "Wanneer we coureurs midden in een race, midden in een gevecht op de radio horen, kan hun taalgebruik kleurrijk zijn," vertelt hij bij TalkSPORT. Meer lezen over de uitspraken van Calum Nicholas?

Ben Sulayem legt uit dat hij Verstappen als eigen kind behandelt: "Hij was toen nerveus"

Mohammed Ben Sulayem heeft duidelijk gemaakt dat hij de coureurs in de Formule 1 als zijn eigen kinderen behandelt. De FIA-president haakt in op zijn relatie met Max Verstappen en hoe het uitdelen van de taakstraf is verlopen. En het ging niet zoals sommige journalisten beweerden, zegt Ben Sulayem. Meer lezen over de uitspraken van Mohammed Ben Sulayem?

Red Bull Racing slaat nieuwe sponsor aan de haak voor F1-seizoen 2025

Red Bull Racing gaat het Formule 1-seizoen van 2025 in met een nieuwe sponsor. Het heeft namelijk de handen ineen geslagen met Gate.io, een zogeheten cryptocurrency exchange. Het vervangt Bybit dat eind vorig jaar vertrok. Gate.io is net als Bybit een cryptobeurs. De logo's van het op de Kaaimaneilanden gevestigde bedrijf zullen vanaf dit jaar te vinden zijn op de achtervleugel, neus en headrest van de Red Bull RB21 evenals op de overalls van Verstappen, Liam Lawson en de pitcrewleden. Meer lezen over de nieuwe sponsor voor Red Bull?

Mexico maakt zich grote zorgen over toekomst Grand Prix na Red Bull-ontslag Pérez

Er hangt een vraagteken boven de toekomst van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Sergio Pérez is namelijk ontslagen bij Red Bull Racing, waardoor er geen Mexicaanse coureur op de grid staat in 2025. "Als organisatie maken we ons grote zorgen over de afwezigheid van Sergio Pérez op de grid van de Formule 1", begon Alejandro Soberón tegenover Formula Passion. Hij is de CEO van Grupo CIE, de promotor van de Mexicaanse wedstrijd. Meer lezen over zorgen in Mexico?

'FIA posteert Nederlandse Dubbelman in de wedstrijdleiding'

De FIA blijft veranderingen doorvoeren in de wedstrijdleiding en dit keer is het een verandering waar Max Verstappen wellicht blij mee zal zijn. De Nederlandse Claire Dubbelman krijgt namelijk een belangrijke rol in de wedstrijdleiding. Meer lezen over zorgen in Mexico?

