De FIA blijft veranderingen doorvoeren in de wedstrijdleiding en dit keer is het een verandering waar Max Verstappen wellicht blij mee zal zijn. De Nederlandse Claire Dubbelman krijgt namelijk een belangrijke rol in de wedstrijdleiding.

Na een rommelige winter en de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi uit 2021 kostte de enorme controverse rondom Masi hem uiteindelijk de kop en moest hij het veld ruimen in het kader van vernieuwingen binnen de wedstrijdleiding, aangekondigd door destijds nieuwbakken FIA-president Mohamed Ben Sulayem. Men ging in zee met Wittich als nieuw race director. Wittich deed zijn ervaring op in het Duitse DTM-kampioenschap en daarnaast was hij al dik twintig jaar actief binnen de FIA. Daar kwam vorig seizoen echter ineens een einde aan.

Meerdere wedstrijdleiders

Hij werd vervangen door Rui Marques, die de laatste drie races van het seizoen de touwtjes in handen had. Het viel nog te bezien wat de FIA zou beslissen richting het nieuwe seizoen, maar men lijkt voorlopig in ieder geval door te gaan met Marques als de wedstrijdleider, al wil men wel meerdere wedstrijdleiders aan gaan stellen om te rouleren tussen de races. Ook wil men meerdere wedstrijdleiders hebben om een situatie te voorkomen dat er geen wedstrijdleider is omdat hij door omstandigheden niet kan werken.

Dubbelman

Er is vanaf dit seizoen ook een belangrijke rol weggelegd voor Dubbelman, zo weet The Race te melden. De Nederlandse gaat in de rol van deputy race director. Daarmee zal zij gaan fungeren als rechterhand van Marques. Ergens een opvallende zet, zeker gezien er de laatste tijd zoveel te doen is om vermeende belangenverstrengeling van [Britse] stewards, iets dat door de familie Verstappen meermaals is aangekaart. Mede daarom zagen we recent Tim Mayer en Johnny Herbert vertrekken uit de rol van steward. Dubbelman heeft in ieder geval een bak aan ervaring: ze fungeerde onder meer als championship manager in de F2 en F3 en assisteerde ook in de rol van deputy race director.

