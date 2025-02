Mohammed Ben Sulayem heeft duidelijk gemaakt dat hij de coureurs in de Formule 1 als zijn eigen kinderen behandelt. De FIA-president haakt in op zijn relatie met Max Verstappen en hoe het uitdelen van de taakstraf is verlopen. En het ging niet zoals sommige journalisten beweerden, zegt Ben Sulayem.

Verstappen gebruikte het woord 'f*ck' tijdens de persconferentie in Singapore om zijn Red Bull-bolide van de Grand Prix ervoor te beschrijven. De stewards besloten de Limburger een taakstraf te geven. Volgens Ben Sulayem logen sommige journalisten over wat de taakstraf zou inhouden. Verstappen hoefde uiteindelijk geen 'wc's schoon te maken', zoals werd omschreven, maar hij hoefde alleen maar bij de lancering te zijn van een raceauto in Rwanda, de avond voor de officiële FIA-prijsuitreiking. De viervoudig wereldkampioen zou het eigenlijk wel naar zijn zin hebben gehad tijdens zijn taakstraf. Ben Sulayem waarschuwt verder dat F1-coureurs wel mogen schelden, maar alleen buiten FIA-evenementen.

Als eigen kinderen behandelen

"Hoe behandel ik de coureurs? Als mijn eigen zonen en dochters. Eerlijk gezegd, ik behandel hen met passie, met liefde. Ik behandel hen met begrip. Ik heb het zelf ook meegemaakt", begon veertienvoudig rallykampioen Ben Sulayem tijdens een persconferentie op het circuit van Jarama nabij Madrid, geciteerd door SoyMotor. "Ik wil dat ze succes hebben, maar discipline is ook heel belangrijk. We zijn hier niet om iemand te straffen. We zijn hier om sportief te wezen en het goede voorbeeld geven in sport is heel belangrijk. Als je slechte woorden gebruikt, dan willen je kinderen daar niet meer zijn. Ouders zullen zeggen: 'Doe dit niet'. Als je dat soort taal wil gebruiken, dan mag dat. Het zijn onze zaken niet, tenzij zulke onnodige incidenten op een FIA-platform gebeuren. Je hoeft niet uit een bepaalde cultuur te komen om dit te accepteren, het is natuurlijk. Je moet je verstand gebruiken en weten wat onjuist en juist is."

Wc's schoonmaken

"De kranten schrijven maar wat ze willen", vervolgde de man uit Dubai. "Weet je wat sommige journalisten zeiden, toen Max Verstappen zijn taakstraf kreeg? Ze zeiden: 'O, de president gaat hem wc's laten schoonmaken'. Maar in Qatar zei ik tegen Max: 'Kom 's hier. Voor mijn gevoel heb ik een zoon hier naast me staan. Ik hou van de sport en die deel ik graag. Ik ben niet iemand die zomaar bij de FIA is beland. Ik heb alle nodige stappen genomen om te zijn waar ik nu ben, nadat ik in 40 jaar tijd nooit ben gestopt'. We zaten samen, hij was nerveus en ik vervolgde: 'Wat vind je ervan als we iets teruggeven aan de samenleving en de jonge coureurs in Rwanda gaan inspireren?' En hij zei: 'Laten we dat doen'. Toen hij daar was, was hij blij. Hij omarmde iedereen en het was fantastisch voor deze mensen in Afrika om ze te zien met Max Verstappen en door hem geïnspireerd te worden."

