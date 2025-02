Max Verstappen heeft een nieuwe privéjet op de kop getikt. De Nederlander wilde een vliegtuig hebben die verder kon vliegen dan zijn huidige vervoersmiddel en dat is gelukt. Ook de binnenkant van zijn nieuwe speeltje ziet er aardig gelikt uit.

Enkele weken geleden bezochten Verstappen en Kelly Piquet nog hun gloednieuwe superjacht ter waarde van 12 miljoen euro, maar de Nederlander heeft inmiddels weer een nieuw voertuig toegevoegd aan zijn collectie. In 2020 kocht hij de Falcon 900EX van miljardair Richard Branson, maar deze wordt na vijf jaar dienst vervangen door een nieuwere versie, de Falcon 8X. De 8X, een model uit 2022, heeft een bereik van 12.000 kilometer, aanzienlijk hoger dan de 7.800 kilometer die de 900EX kon afleggen voor er moest worden gestopt voor kerosine. Net als de vorige privéjet zal ook de nieuwe in de 'Verstappen-kleuren' worden gespoten.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe privéjet Verstappen

Inmiddels weten we ook hoe de privéjet er ongeveer van binnen uit ziet. In het nieuwe vervoersmiddel van de viervoudig wereldkampioen zal is er genoeg ruimte voor comfort tijdens de lange vluchten die Verstappen en zijn entourage regelmatig moeten maken om op locatie voor Formule 1-races te komen. De binnenkant van het vliegtuig lijkt bijna op een vliegend hotel met een prachtig interieur. Geen straf om daar lang in te zitten, zo te zien. Let op: dit zijn beelden van een vergelijkbaar model van Verstappen zijn nieuwe privéjet.

Bizar: zo ziet de nieuwe privéjet van Max Verstappen er van binnen uit!



📸:@DassaultFalcon pic.twitter.com/dGHy3CYwhy — GPFans NL (@GPFansNL) February 7, 2025

Gerelateerd