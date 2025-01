Max Verstappen en Kelly Piquet hebben een bezoekje gebracht aan de onlangs aangeschafte jacht van de viervoudig wereldkampioen Formule 1, zo blijkt uit beelden die zijn verschenen op social media.

Max Verstappen was al de trotse eigenaar van een privéjet, maar heeft nu ook een zeer luxueuze superjacht op zijn naam laten schrijven. Het indrukwekkende exemplaar werd in 2023 door de Red Bull Racing-coureur besteld, en is twee weken geleden te water gelaten. De verwachting is dat Verstappen het jacht aan zal meren in Monte Carlo, waar hij woont. Het gaat om een Mangusta GranSport 33 van ongeveer twaalf miljoen euro. Het jacht is 33 meter lang, heeft vijf slaapkamers en biedt plaats aan twaalf passagiers. Bekijk hieronder de eerste beelden van de daadwerkelijke jacht.

max visiting his “unleash the lion” yacht last week 🫣 so luxurious!



[📸 giubike_panorami_in_bicicleta]

