Voormalig Williams teambaas Claire Williams heeft een anekdote gedeeld over het 'stelen' van Martini bij Ferrari als sponsor, waar het Italiaanse team "woedend" over was. De dochter van Sir Frank Williams, de medeoprichter van het team, ziet dit als een van de grootste overwinningen uit haar tijd bij het team.

Williams werd de facto de teambaas van het team van haar vader in 2013, en bleef deze rol bekleden tot 2020, toen de ploeg werd verkocht aan Dorilton Capital. Waar Williams al jaren geen succes meer heeft gekend - de laatste overwinning werd in 2012 behaald door Pastor Maldonado - blijft het een van de succesvolste teams uit de geschiedenis van de Formule 1. Alleen Ferrari heeft meer constructeurstitels, maar sinds 2018 is het team uit Grove niet meer competitief. Aan het begin van vorig decennium kende Williams nog wel goede resultaten - de coureurs waren met enige regelmaat te vinden op het podium. Claire Williams wist op deze manier Martini los te weken bij Ferrari als sponsor, tot de woede van de Italianen.

Ik was er echt trots op

“Ik was er echt trots op dat ik die deal kreeg," vertelt Williams bij de What it Takes with Olly Fawcett Podcast, "want ze stonden op het punt om bij Ferrari te tekenen en Ferrari deed het erg goed. Maar ik denk dat ze meer wilden dan Ferrari hen wilde bieden. Weet je, de Ferrari livery is de Ferrari livery en daar rommel je niet echt mee, maar bij Williams waren we op zoek naar een titel, dus we stonden op het punt om ze de volledige livery aan te bieden." In 2013, toen de deal werd gesloten, scoorde Williams slechts vijf punten in het hele seizoen, terwijl Ferrari tweede werd achter het dominante Red Bull Racing. 2014 was echter een ander verhaal. Met de Martini-kleuren was Williams in het eerste jaar van het V6 turbo-hybride tijdperk erg sterk. Sterker dan Ferrari, zelfs.

Ferrari was woedend

Bij Ferrari kon men natuurlijk niet geloven dat een sponsor werd afgepakt door een van de zwakste teams van dat moment, terwijl de Italianen natuurlijk het grootste merk zijn in de Formule 1. “Ferrari was woedend dat we duidelijk die sponsoring van hen hadden gestolen en volgens mij hebben ze een brief geschreven, de besluitvormers, wie het ook was bij Ferrari op dat moment, waarin stond: 'We zien jullie dit jaar in onze achteruitkijkspiegels nu jullie Williams sponsoren'. En toen we Ferrari dat jaar versloegen in de constructeursfinale, was er een klein stukje in mij dat dacht, ja, niet alleen Ferrari verslaan maar ook hun titelsponsor stelen.”

