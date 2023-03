Vrouw Michael Schumacher leeft als 'gevangene', Pérez verwijdert opmerkelijk Tweet | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 22 maart 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de woensdag na de Grand Prix van Saoedi-Arabië en vandaag kwam er weer het één en ander naar buiten. Het doek lijkt te vallen voor een officiële intrede van Porsche vanaf 2026, Sky Sports-commentator David Croft voorspelt een oorlog binnen Red Bull Racing en Eddie Jordan ziet dat de Corinna Schumacher, de vrouw van oud-kampioen Michael, als 'gevangene' door het leven gaat. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

'Porsche zet een streep door plannen voor intrede Formule 1 in 2026'

Even leek het erop of Porsche de handen ineen ging slaan met Red Bull Racing. Dat lukte niet en het Duitse luxemerk is op zoek gegaan naar een andere ingang in de Formule 1, maar dat lijkt maar niet te lukken. Inmiddels is Porsche, volgens The Race, van mening om een Formule 1-intrede uit te stellen. Hele artikel lezen? Klik hier

Croft voorspelt oorlog bij Red Bull: 'Wat heeft Sergio er dan aan om Max te helpen?

Na de race in Djedda staan de verhoudingen binnen Red Bull Racing nog verder op scherp. Max Verstappen en Sergio Pérez gaan dit jaar allebei voor de wereldtitel en Sky Sports-commentator David Croft verwacht dat Christian Horner nog een flinke kluif eraan zal hebben om zijn rijders in het gareel te houden. Hele artikel lezen? Klik hier

Pérez baart opzien met snel verwijderen 'Ik wil kampioen worden'-Tweet

Sergio Pérez pakte afgelopen zondag zijn vijfde zege uit zijn carrière en had gehoopt dat hij ook voor even het kampioenschap kon leiden. Dat gebeurde niet, want Max Verstappen pakte in de allerlaatste ronde de snelste raceronde en dus een extra punt. Pérez verstuurde na de wedstrijd een Tweet, maar haalde die korte tijd erna weer direct weg. Hele artikel lezen? Klik hier

Jordan onthult dat vrouw Michael Schumacher als 'gevangene' leeft

Voormalig teameigenaar Eddie Jordan doet een boekje open over de huidige status rondom Michael Schumacher. Vooral vrouw Corinna zou gebukt gaan onder het pittige bestaan en zou ze zelfs niet meer de deur uit gaan voor normale dagelijkse taken. Volgens Jordan leeft de vrouw van Schumacher als 'gevangene'. Hele artikel lezen? Klik hier

Croft verdedigt Verstappen: "Stop met het zoeken naar complottheorieën"

Max Verstappen parkeerde zijn RB19 toen de vlag was gevallen in Djedda, niet op de startgrid, maar in de pitstraat. Op internet werden er direct allerlei theorieën de wereld ingeslingerd en David Croft is van mening dat dit niet nodig is en dat het waarschijnlijk allemaal berust op een misverstandje. Hele artikel lezen? Klik hier