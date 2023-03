Brian Van Hinthum

Woensdag 22 maart 2023 13:57

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië gaat het bijna nergens anders meer over dan het gedoe binnen Red Bull Racing. Gaan de twee heren gewoon goed door één deur of is er veel meer aan de hand dan wij denken? Formule 1-commentator David Croft verwacht dat we nog een hoop vuurwerk gaan zien vanuit Milton Keynes.

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië ging het ironisch genoeg niet veel over de 25 punten die Pérez net had gepakt, maar om het ene schamele puntje dat Verstappen voor de neus van de Mexicaan weggreep in de allerlaatste ronde. Met name het radioverkeer, gecombineerd met het opmerkelijke moment tussen het tweetal in de cooldown room, zorgde voor de nodige geruchten. Pérez leek totaal niet te spreken over het gedrag van zijn teamgenoot, nadat hij hoorde dat Verstappen de snelste ronde gepakt had.

Onvrede bij Horner?

Daar bovenop kwamen ook nog eens beelden van Jos Verstappen die op het eerste gezicht wel érg chagrijnig stond te kijken toen Pérez de overwinning kwam vieren bij het team. Hoewel Verstappen en Pérez niks uitspreken over een vete met elkaar, zijn er dus wel veel tekenen die erop wijzen. Ook Crofty heeft zo zijn bedenkingen. "Ik geloof niet dat alles op dit moment gaat zoals Christian Horner het zou willen zien voor de dominantie. Ze domineren de Formule 1 op de baan, maar het lukte bijna op de één-twee mis te lopen in Bahrein en ze hadden problemen in Saudi-Arabië", vertelt hij bij de Sky Sports-podcast.

Bananenschillen

Vervolgens gaat hij in op de soap tussen Verstappen en Pérez. "In de cooldown room na de race was er nog steeds frictie tussen de twee coureurs. Checo was niet blij toen hem gevraagd werd om rondetijden te rijden die langzamer waren dan die van zijn teamgenoot." Croft voorspelt narigheid. "Pérez zit in de laatste jaar van zijn contract. Als hij doorheeft dat er geen nieuwe deal aan komt, wat heeft Sergio er dan aan om zijn teamgenoot te helpen zoals Red Bull wil? Ik denk dat er een paar bananenschillen op de weg liggen", voorspelt hij. "Dan nog even over Max zijn vader. Alles in Jos zijn hoofd is nu duidelijk. Zijn zoon finisht en gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap, maar toch kan er geen glimlach vanaf!"