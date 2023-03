Brian Van Hinthum

We horen de afgelopen jaren steeds minder en minder over de situatie van Michael Schumacher. Dat heeft mede te maken met de manier waarop Corinna Schumacher, de vrouw van de legendarische coureur, leeft. Eddie Jordan, goede vriend van de familie, onthult hoe de vrouw van Schumacher door het leven gaat.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Geen feestje of lunch

Dat heeft vooral te maken met de manier waarop Schumachers vrouw Corinna omgaat met de hele situatie van haar man. In een emotioneel interview doet Jordan, de man die Schumacher in 1991 liet debuteren in de Formule 1 en goede vriend van de familie, in een hartverscheurend interview met The Sun een boekje open over de hele situatie en de manier van leven. "Dit was de meest verschrikkelijk denkbare situatie voor Corinna en Mick. Het is nu bijna tien jaar geleden en Corinna heeft sindsdien niet meer naar een feestje kunnen gaan of kunnen gaan lunchen", vertelt de oud-teambaas.

Hij vervolgt: "Ze leeft als een gevangene. Iedereen wil met haar praten over Michael, terwijl zij er niet elk moment aan herinnerd wil worden." Jordan onthult dat er alleen familie welkom is om langs te komen, met een uitzondering voor Jean Todt. "Privacy is een belangrijk aspect in sport, zaken en je persoonlijke leven. Corinna heeft een aantal regels opgesteld. Ik ken haar al heel lang, al ver voor Michael Schumacher. Ze is een geweldige vrouw en ik kende haar voordat ze met Michael trouwde. We hebben dus al lang een goede relatie. Toch weigerde ze mij toen ik langs wilde komen. Terecht ook, want zoveel mensen wilden hem komen zien. Jean Todt had het privilege om wél langs te mogen komen door hun zeer close relatie uit de tijd van Ferrari. Dat valt volledig te begrijpen."