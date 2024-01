Brian Van Hinthum

Woensdag 3 januari 2024 18:15

Het is alweer tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Te vroeg met pensioen

Op woensdag is de zevenvoudig wereldkampioen 55 jaar geworden en dus wordt er massaal gesproken over de man die na 2012 afzwaaide. Volgens voormalig teambaas Ross Brawn was dat veel te vroeg en kon de Duitser nóg meer zilverwerk aan zijn palmares toevoegen: "Het wordt mij steeds duidelijker dat hij té vroeg zijn helm aan de wilgen heeft gehangen. Hij heeft de zaadjes voor de successen van Mercedes tussen 2010 en 2012 geplant", zegt hij tegenover Auto Bild.

Kampioen in 2014?

Brawn legt zijn stelling uit aan de hand van een recent goed voorbeeld: "Fernando Alonso, op eenzelfde leeftijd als dat Michael destijds was, laat vandaag de dag zien dat je nog steeds wereldprestaties kan leveren wanneer je voorbij de veertig bent. Als Michael nog steeds actief was in 2014, had hij de titel kunnen winnen", zegt de Brit. Brawn gelooft bovendien dat Schumacher zonder zijn ongeluk vandaag de dag sowieso in de paddock rond zou lopen. "Dat kan ik me goed voorstellen. Er waren al gesprekken bij Mercedes of hij op een dag een belang binnen het team kon gaan vertolken."