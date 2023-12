Lars Leeftink

Zondag 31 december 2023 08:19

Sebastian Vettel, een goede vriend en bijna een vaderfiguur voor Mick Schumacher tijdens zijn tijd in F1 en daarbuiten, heeft teruggeblikt op zijn laatste gesprek met de vader van Mick: Michael Schumacher.

Michael Schumacher zou in F1 zeven keer wereldkampioen worden: twee keer bij Benetton en vijf keer (achter elkaar) bij Ferrari. Alleen zijn avontuur bij Mercedes, waar hij zijn carrière eind 2012 zou beëindigen, bleek geen groot succes te zijn vergeleken met zijn tijd bij Benetton en Ferrari. Een jaar na zijn pensioen, op 29 december 2013, sloeg het noodlot toe. Schumacher viel tijdens het skiën en ging met zijn hoofd tegen een steen aan. Na onderzoek bleek hij een schedeltrauma opgelopen te hebben en moest hij verschillende ziekenhuizen langs. Na een periode in kunstmatige coma kwam hij in 2014 weer terecht in zijn eigen huis in Zwitserland. In de periode daarna is er amper tot geen informatie naar buiten gekomen over Michael Schumacher, die sindsdien aan het revalideren is. Zijn familie laat alleen familie en vrienden langskomen, waardoor het voor de buitenwereld een vraagteken is hoe het nu met Schumacher gaat.

Vettel over Schumacher

In gesprek met het Duitse RTL gaat Vettel, zelf viervoudig wereldkampioen, in op de situatie omtrent Michael Schumacher. Het is iets wat voor Vettel, en meer vrienden van Schumacher, aan het einde van elk jaar weer naar boven komt. "Het is nog steeds erg moeilijk, niet om het te accepteren, maar om te accepteren dat het niet goed met hem gaat. Ik wens hem vanzelfsprekend het allerbeste, het speelt nog steeds. Soms denk ik er heel veel aan, soms heel stilletjes."

Laatste gesprek met Schumacher

Vettel moet, op het moment dat het over Michael gaat, altijd denken aan zijn laatste gesprek met de F1-legende. De Duitser vertelt. "Ik had hem verteld dat ik vader zou worden, en ik vertelde hem over wat ons [Vettel en zijn vrouw] te wachten stond." Vettel zegt ook dat hij zijn adviezen goed had kunnen gebruiken tijdens zijn jaren in F1. "Hij zou heel belangrijk zijn geweest in de afgelopen jaren. Ik zou zoveel vragen hebben gehad en ik weet zeker dat hij zoveel antwoorden of inspiratie had kunnen geven." Helaas kon Michael deze adviezen nooit geven en Vettel deze vragen nooit stellen.