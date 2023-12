Lars Leeftink

Zaterdag 30 december 2023 16:07 - Laatste update: 16:11

Tien jaar geleden, op 29 december 2013, werd de wereld van de autosport opgeschrikt door het ski-ongeluk van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher. Sindsdien is er veel onduidelijk over de situatie van de Duitser. Hoe is de situatie nu?

Michael Schumacher wordt gezien als een van de beste, zo niet de beste coureur die de koningsklasse ooit in actie heeft gezien. De Duitser reed van 1991 tot 2012 in F1 en deed dit voor meerdere teams. Schumacher maakte zijn debuut bij Team 7Up Jordan en zou in 1991 nog namens Benetton uitkomen. Dit deed hij tot 1996, waarna hij van 1996 tot 2006 uit zou komen voor Ferrari. Bij Benetton werd Schumacher kampioen in 1994 en 1995. Bij Ferrari zou hij vervolgens van 2000 tot en met 2004 kampioen worden, vijf seizoenen op rij dus. Nadat hij in 2007, 2008 en 2009 vervolgens niet in F1 reed, keerde Schumacher in 2010 terug om tot eind 2012 bij Mercedes nog een poging te wagen om voor de achtste keer kampioen te worden. Hier slaagde hij niet in.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wanneer begint het seizoen 2024 voor alle grote raceklasses van de wereld?

Periode na pensioen

Schumacher nam eind 2012 afscheid van de koningsklasse met zeven wereldkampioenschappen en veel records, maar zou helaas maar een jaar van zijn leven buiten de autosport kunnen genieten. Op 29 december 2013, vlak na Kerst en voor de jaarwisseling, sloeg het noodlot toe. Schumacher was aan het skiën in Méribel [Franse Alpen] toen hij betrokken raakte bij een ski-ongeluk. De Duitser viel met zijn hoofd op een steen en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht in Moûtiers. Daarna ging de Duitser naar Grenoble voor speciale zorg, waar hij in kunstmatige coma werd gehouden en er werd geconstateerd dat hij te maken had gekregen met een schedeltrauma.

Ongeveer een half jaar later, 16 juni 2014, werd geopenbaard dat Michael Schumacher niet langer meer in coma lag en niet meer in het ziekenhuis in Grenoble was. Hij was overgeplaatst naar een ziekenhuis in Zwitserland, waar hij op 9 september 2014 weer zou vertrekken om naar zijn eigen huis in Zwitserland te gaan en daar verder te werken aan zijn revalidatie.

Huidige situatie

De eerstvolgende update over de situatie van Schumacher kwam in 2016, toen een advocaat van Michael Schumacher aangaf dat hij niet meer kon lopen of zelfstandig kon staan. In 2019 kreeg Schumacher een stamceltransplantatie in Parijs, maar over de verdere situatie van Michael is daarna niet veel meer bekend geworden. Een kleine groep mensen mag op bezoek komen bij de Duitser, een groep die vooral bestaat uit zijn eigen familie en goede vrienden uit de autosportwereld. De familie en deze vrienden houden zich op de vlakte over de situatie van Michael Schumacher en delen weinig met de buitenwereld. De laatste informatie kwam uit de documentaire over Michael Schumacher op Netflix. Hierin maakte de vrouw van Michael Schumacher, Corinna, bekend dat Schumacher in het verleden therapiesessies heeft ondergaan. Ook gaf Mick Schumacher, de zoon van Michael, aan dat hij niet met zijn vader kan praten en er 'alles voor over zou hebben om nog één keer met zijn vader te spreken'.

Al deze woorden, en woorden van mensen zoals Jean Todt, Stefano Domenicali, Luca di Montezemolo (voormalig president van Ferrari) en nog veel meer mensen, maken duidelijk dat Schumacher amper meer iets meekrijgt van de wereld en vooral uit het openbaar gehouden wordt. De Duitser wordt beschermd door zijn familie. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk ook het geval blijven, waardoor informatie voor de buitenwereld schaars zal blijven.