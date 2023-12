Brian Van Hinthum

Woensdag 27 december 2023 07:59

Michael Schumacher beleefde in 2013 een noodlottig ski-ongeval en sindsdien is er weinig bekend over de toestand van de zevenvoudig wereldkampioen. Broer Ralf Schumacher doet nu een boekje open over de gebeurtenis die 'de familie veranderde'.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden. Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael.

Artikel gaat verder onder video

Niet meer zoals het was

Zo nu en dan vangen we dat dingen op van mensen die dicht bij de familie staan en dit keer is het broer Ralf die in het openbaar de situatie bespreekt: "Michael heeft zijn hele leven veel geluk gehad. Maar toen was er dat tragische incident", citeert Daily Mail de Duitser. "Gelukkig is de medische wetenschap intussen zover dat er veel kansen zijn ontstaan. Het is alleen niet meer zoals het was", stelt de voormalig Formule 1-coureur.

Voor altijd veranderd

Vervolgens looft hij zijn broer: "Michael was niet alleen mijn broer. Als kinderen was hij ook mijn coach en mentor. Hij heeft mij letterlijk alles over karten geleerd. Hij heeft alle dingen doorgegeven die hij al wist. Ik had de eer om te leren van de beste." Ralf heeft het vervolgens nog even over het ongeluk: "Het is een behoorlijk ervaring voor mij geweest, maar voor zijn kinderen al helemaal. Het leven is soms oneerlijk. Die dag kende een hoop pech. Dit heeft onze familie voor altijd veranderd", besluit hij.