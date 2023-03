Brian Van Hinthum

Eén van de opmerkelijke momenten na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië vond plaats toen Max Verstappen zijn bolide niet bij het bordje van P2 plaatste, maar de pitstraat in reed. Het zorgde voor de nodige complottheorieën, maar David Croft denkt dat we niet teveel achter het opvallende moment moeten zoeken.

Verstappen kwam zondag als tweede over de streep tijdens de race in Djedda, nadat de Nederlander noodgedwongen als vijftiende moest starten op het stratencircuit. Op zaterdag liep hij met zijn RB19 namelijk tegen een gebroken aandrijfas aan, waardoor hij aan het begin van Q2 verstek moest laten gaan en geen tijd kon neerzetten. Gewapend met zijn razendsnelle Red Bull klom hij op de zondag op richting de tweede stek en daarmee moest hij enkel en alleen zijn meerdere erkennen in teamgenoot Sergio Pérez.

Pitstraat in gereden

Iets wat de wereldkampioen natuurlijk ondanks zijn knappe comeback niet leuk vindt. Later liet hij in de interviews ook weten dat hij in Djedda 'gewoon' had moeten winnen. Over het voorval met Pérez en de snelste raceronde is inmiddels genoeg gesproken, maar de wereldkampioen schitterde ook in een ander bijzonder moment. De coureur die naar het podium gingen, moesten hun wagens namelijk op de grid posteren tegen de gebruikelijke #1-, #2-, en #3-bordjes. Verstappen reed zijn RB19 echter de pitstraat in, waardoor hij later te voet op het rechte stuk verscheen. Het opvallende moment zorgde voor een hoop complottheorieën onder fans.

Niks aan de hand

Zo zou de Nederlander bijvoorbeeld boos geweest zijn omdat hij verslagen werd door Pérez en zou hij een straf verdienen wegens het niet volgen van de procedure. Commentator Croft slaat de verdachtmakingen tijdens de Sky Sports-podcast in de wind. "Stop met het zoeken naar complottheorieën. Ik kan mij goed voorstellen dat Max het bracht naar de plek waar hij hem altijd naartoe brengt, vergeten was wat de bedoeling was en niet te horen kreeg dat hij op de grid moest parkeren", zegt Crofty. Zijn tafelgenoten gaan tegen hem in en zeggen dat Verstappen behoorlijk gewend is aan het winnen van een Formule 1-race en het weten waar geparkeerd moet worden. "Waar parkeerde Max zijn auto in Bahrein? Onder het podium in parc ferme. Waar staan auto's normaal na een race? Parc ferme. Ze gaan normaal nooit naar de grid", klinkt Croft zijn duidelijke repliek.