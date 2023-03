Brian Van Hinthum

Woensdag 22 maart 2023 10:25 - Laatste update: 10:36

Sergio Pérez was na afloop van de race in Djedda natuurlijk dolgelukkig met de overwinning, al leek het na afloop met name over de opgelopen gemoederen binnen Red Bull te gaan. Een snel verwijderde Tweet van de Mexicaan is nu aan het licht gekomen en gooit opnieuw olie op het vuur.

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië ging het ironisch genoeg niet veel over de 25 punten die Pérez net had gepakt, maar om het ene schamele puntje dat Verstappen voor de neus van de Mexicaan weggreep in de allerlaatste ronde. Met name het radioverkeer, gecombineerd met het opmerkelijke moment tussen het tweetal in de cooldown room, zorgde voor de nodige geruchten. Pérez leek totaal niet te spreken over het gedrag van zijn teamgenoot, nadat hij hoorde dat Verstappen de snelste ronde gepakt had.

Strijden om de titel

Daarmee lijkt er een nieuw hoofdstuk geboren in de vete tussen Verstappen en Pérez. Een verwijderde Tweet van de Mexicaan die nu aan het licht is gekomen, zorgt opnieuw voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen. Vlak na de race slingerde Pérez namelijk het volgende de wereld in: "Het was moeilijker dan ik verwacht had, maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik mijn vijfde overwinning in de Formule 1 heb behaald. Ik ben heel blij met het resultaat van het team. We blijven ervoor gaan. Ik wil kampioen worden", schreef hij. Daarmee leek Pérez uit te spreken om hard met Verstappen te willen vechten voor de titel.

Heel snel verwijderd

De Tweet werd echter na luttele seconden verwijderd en dat leek dus met name met dat laatste zinnetje te maken te hebben. Hoewel het natuurlijk niet gek is dat Pérez ambitie heeft om te vechten om de titel, trekt met name het verwijderen een hoop aandacht. De vraag is nu of de Mexicaan zelf bedacht dat het niet helemaal slim was óf dat hij door Red Bull op zijn vingers is getikt. Later verscheen namelijk precies dezelfde Tweet zonder de 'Ik wil kampioen worden'-zin. Andermaal voer voor speculatie dus.