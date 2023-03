Brian Van Hinthum

Woensdag 22 maart 2023 13:22

Lange tijd leek het erop dat Porsche vanaf 2026, wanneer de nieuwe motorsportreglementen hun intrede maken in de Formule 1, de koningsklasse in zou stappen. Er zongen geruchten de rond over een samenwerking met Red Bull Racing, maar die klapten. De Duitsers hebben nu besloten een streep onder het idee te zetten.

Porsche en Red Bull waren al lange tijd in gesprek om een mogelijke deal van 2026 te bespreken. In september 2022 kwamen echter de eerste berichten naar buiten dat de onderhandelingen niet zo lekker verliepen en het er niet rooskleurig uitzag. Porsche had namelijk graag een meerderheidsbelang in de Oostenrijkse organisatie willen realiseren, maar daar zaten heren als Helmut Marko, Adrian Newey en Christian Horner totaal niet op te wachten. In plaats van een deal met de Duitsers, is men nu in zee gegaan met Ford.

Volkswagen Group

Vanuit dat punt is Porsche weer verder gaan zoeken en zongen er even kort geruchten over een samenwerking met Williams, maar die werden als spoedig ontkracht. Toch bleef de wens van Porsche, net als Audi onderdeel van de Volkswagen Group, om de Formule 1 net als Audi te betreden. Audi vond in de tussentijd al onderdak bij Sauber. Vanaf 2026 gaat die samenwerking compleet van start, nadat Audi zich bij Sauber succesvol binnen wist te komen.

Einde aan de plannen

Ondertussen blijft Porsche beteuterd achter. The Race weet nu te melden dat de Duitse sportwagenfabrikant een streep heeft gezet door het plan om vanaf 2026 de koningsklasse te betreden. Men heeft met onder meer Red Bull en McLaren allerlei mogelijkheden voor een intrede verkend en deze bleken niet succesvol te zijn. Momenteel ziet men geen opties meer en is er besloten om te focussen op het bestaande raceprogramma, waarin de Formule E en de 24 uur van Le Mans een belangrijke rol in spelen. De interesse in de Formule 1 blijft echter onverminderd aanwezig, al zijn er geen plannen om op de mediumlange termijn een intrede te maken.