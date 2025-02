Sky Sports F1-analist en voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok vond Mercedes de grootste teleurstelling van het 2024-seizoen. Chandhok zag dat de W15 met vlagen een weekend kon domineren, maar toch werd het Duitse fabrieksteam vierde in het constructeurskampioenschap, wat een ondermaatse prestatie is voor een team van het formaat van Mercedes.

George Russell en Lewis Hamilton wonnen bij elkaar vier Grands Prix in 2024, en de twee Engelsen eindigden zelfs één-twee in Las Vegas. Toch kende het team wederom een tegenvallend seizoen - sinds 2012 viel de ploeg uit Brackley niet buiten de top drie in het constructeursklassement. De Grand Prix van Oostenrijk werd Russell in de schoot geworpen door de botsing tussen Max Verstappen en Lando Norris, maar de overige drie overwinningen werden op pure snelheid gewonnen. Mercedes wist zelf echter niet eens waarom de W15 pijlsnel was op bepaalde weekenden, en ver van de top verwijderd was op andere gelegenheden. 2024 was echter wel een van de meest competitieve seizoenen ooit in de Formule 1. Nooit eerder wonnen zeven verschillende coureurs meerdere races, en nooit eerder hebben vier verschillende teams een één-twee finish genoteerd in hetzelfde seizoen.

Grootste teleurstelling van het seizoen

Chandhok, die afwisselt tussen de rollen van co-commentator en analist bij Sky Sports, denkt alsnog dat Mercedes niet goed genoeg heeft gepresteerd in het afgelopen seizoen. "Als ik eerlijk ben waren zij [Mercedes] wel de grootste teleurstelling van het seizoen," vertelt de coureur uit India op de evo India podcast. "Volgens mij wat het in Canada toen we nog dachten dat ze een goede stap voorwaarts gezet hadden. George kwalificeerde daar goed, maar er gebeurde nooit echt iets. Toen gingen we ineens naar Las Vegas, waar het natuurlijk ijskoud is, en ineens verpulveren ze de concurrentie. George had die race met dertig seconden voorsprong nog kunnen winnen als hij dat had gewild, maar dat is echt verwarrend."

Inzetten op 2025 of krachten sparen

Toto Wolff en de zijnen zitten nu, net als de andere topteams, met het dilemma of men alle pijlen moet richten op 2026, of in het aankomende seizoen nog volledig voor de titel moet gaan strijden. De veranderingen van de reglementen in 2026 worden gezien als een van de grootsten in de geschiedenis van de sport, en dit biedt een unieke kans voor een nieuw team om te domineren in het nieuwe tijdperk. "Ze zitten dus in een best wel vreemde situatie. Ze kampen een beetje met een tweestrijd, want tot in hoeverre ga je je nog richten op 2025 om daar het maximale nog uit te halen? Of neem je genoegen met het feit dat het onder deze reglementen gewoon niet wilde lukken en richt je je volledig op 2026?"

