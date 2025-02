Lewis Hamilton is eindelijk begonnen aan zijn grote avontuur bij het team van Ferrari en over enkele weken staat zijn eerste race in Australië voor de Italianen op het programma. Martin Brundle denkt dat de Brit snel op snelheid moet komen, maar dat hij vertrouwen heeft in de kunsten van Hamilton.

Na lang wachten is het eindelijk zover: Hamilton is officieel coureur bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zag in januari een langgekoesterde jongensdroom eindelijk in vervulling gaan: het dragen van het legendarische Ferrari-rood. Begin 2024 deed hij de Formule 1-wereld trillen op zijn grondvesten toen hij plotseling liet weten na dat seizoen het team van Mercedes, zijn racefamilie, in te ruilen voor een avontuur in Maranello. Daar is hij nu herenigd met Fred Vasseur en hoopt hij zijn felbegeerde achtste wereldtitel te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Snel op de rit

Brundle behandelt bij Sky Sports het nieuwe avontuur van Hamilton en krijgt de vraag of Hamilton een vliegende start moet maken: "Dat moet hij zeker doen, hij moet zijn ervaring gebruiken. Op dit niveau zijn er geen excuses voor iemand, zelfs niet voor de rookies. Misschien geef je de rookies een half seizoen om alles op de rit te krijgen, maximaal. Je verwacht bij iemand als Lewis dat hij iedereen om zich heen en de auto binnen twee of drie races in orde heeft, om eerlijk te zijn. Onderschat Lewis Hamilton nooit", zo waarschuwt de verslaggever.

Nieuw team om zich heen

Wél liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Ook door de verandering van omgeving: "Hij heeft Bono achtergelaten, zijn beroemde engineer, en de comfort van Mercedes. Het gaat dus niet gemakkelijk worden. Dat is volgens mij de reden waarom hij teruggevallen is op Angela [Cullen] en zijn manager, Marc Hynes. Om een team om zich heen te krijgen. Er liggen grote uitdagingen in het verschiet. Charles Leclerc, zijn teamgenoot, zit er al zeven jaar en weet precies waar hij moet zijn en wie wat doet. Lewis moet dat nog leren. Leclerc is enorm snel, maar ik heb geen twijfel dat Lewis races en zelfs het kampioenschap kan winnen als Ferrari een kampioenschapswinnende auto bouwt."

Gerelateerd