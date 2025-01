Afgelopen week werd bekend dat de peperdure superjacht van Max Verstappen en Kelly Piquet te water is gegaan. Het nieuwe speeltje genaamd 'Unleash The Lion' beschikt over drie verdiepingen en slaapplaatsen voor negen personen, inclusief een infinity Jacuzzi.

Voor Verstappen is het nog even de stilte voor de Formule 1-storm, die vanaf maart weer losbarst. De Nederlander heeft het in 2024 niet makkelijk gehad en gaat in 2025 met een nieuwe teamgenoot aan boord, Liam Lawson, de Oostenrijkse kleuren van Red Bull Racing verdedigen. Het Formule 1-spektakel gaat over een kleine twee maanden van start en voor die periode wordt er nog rustig genoten van de winterstop samen met vriendin Kelly Piquet en stiefdochter Penelope.

Artikel gaat verder onder video

Peperduur speeltje

Verstappen heeft de boot in 2023 besteld en het schip werd deze te water gelaten. De Nederlander schaart zich met de aanschaf van de boot in het rijtje iconen die beschikken over soortgelijke boten. Zo hebben Cristiano Ronaldo en Roberto Mancini zich in het verleden ook tot de scheepswerven van Viareggio gewend, terwijl ook zakenmagnaat Rupert Murdoch eigenaar is van een superjacht.

Zo ziet de superjacht van Verstappen eruit. De foto is overigens niet van de boot van Verstappen, maar een soortgelijke.

