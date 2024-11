De laatste triple-header van het Formule 1-seizoen 2024 staat voor de deur. Na de masterclass van Max Verstappen in de regen in Brazilië kan hij aankomende nacht zijn vierde wereldkampioenschap binnenslepen. De 22e wedstrijd is de Grand Prix van Las Vegas en die kunnen Nederlanders live én gratis op tv volgen.

Het raceweekend op het stratencircuit in Nevada is in de nacht van donderdag op vrijdag van start gegaan met de eerste vrije training om 3:30 uur Nederlandse tijd en de tweede vrije training om 7:00 uur. Lewis Hamilton was het snelst in beide sessies. George Russell klokte de beste tijd in VT3, die om 3:30 uur werd verreden in de nacht van vrijdag op zaterdag, en vervolgens pakte de Mercedes-coureur ook nog de pole in de kwalificatie van 7:00 uur. Er zijn twee verschillende manieren waarop je elke sessie van de Formule 1 kunt volgen: F1 TV, het officiële streamingsplatform van de koningsklasse, en Viaplay. Sommige sessies worden ook live op het open en gratis kanaal uitgezonden van Viaplay TV, de zender die de plek van SBS9 heeft overgenomen. In het geval van Las Vegas was daar alleen VT2 live te zien.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen krijgt steun van Gordon Ramsay over gescheld in F1: "Bemoei je er niet mee"

RTL Deutschland

Voor de meeste Grands Prix heb je dus F1 TV of het betaalde platform van Viaplay nodig om de kwalificaties en de races live te kunnen zien. Er zijn echter een paar uitzonderingen en daar mogen we onze oosterburen voor bedanken. Sinds dit jaar is RTL Deutschland namelijk een samenwerking aangegaan met Sky Sports Deutschland. Dat betekent dat niet meer alles van de Formule 1 achter de betaalmuur van Sky Sports zit verborgen in Duitsland, maar dat zeven kwalificaties en races live te volgen zijn op RTL.

Las Vegas is een van die zeven raceweekenden die valt onder de samenwerking van RTL en Sky Sports. Aangezien RTL Deutschland een open en gratis kanaal is in ons land, kunnen de Nederlandse autosportfans, die geen F1 TV of Viaplay hebben, dus alsnog de Formule 1 kijken zonder vertraging. De race op het Las Vegas Strip Circuit wordt op zaterdag 23 november verreden, maar vanwege het tijdsverschil zal het voor ons op zondag de 24e zijn. De lichten gaan uit om 7:00 uur Nederlandse tijd, maar met een voorbeschouwing van een uur zal de uitzending van RTL beginnen om 6:00 uur.

Naast de live uitzendingen op F1 TV, RTL en Viaplay is de Grand Prix van Las Vegas ook als samenvatting te zien op de NOS, om precies te zijn op NPO1 om 17:30 uur, direct voor het journaal van zes uur.

RTL Deutschland is voor Ziggo-klanten te vinden op kanaal 58 en voor KPN-klanten momenteel op kanaal 47. De seizoensopener in Bahrein werd ook al uitgezonden op het Duitse open kanaal, evenals Hongarije, België, Nederland, Italië en Azerbeidzjan.

Gerelateerd