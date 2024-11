De FIA heeft dit seizoen aan twee Formule 1-coureurs straffen uitgedeeld voor hun taalgebruik, waaronder aan Max Verstappen. Gordon Ramsay, de bekende chef die dit weekend aanwezig is bij de F1 Grand Prix van Las Vegas en zelf ook goed een potje kan schelden, komt op voor de Red Bull Racing-coureur.

Charles Leclerc werd vorige maand derde in Mexico-Stad, nadat hij in de slotfase een fout had gemaakt, waardoor Lando Norris hem voorbij kon. Hij gebruikte het woordje 'fuck', toen hij de halve spin omschreef voor de journalisten. "Ik had een moment van overstuur en toen ik me daarvan had herpakt, had ik meteen weer een moment van overstuur naar de andere richting. Ik dacht bij mezelf: 'Fuck!'" De Ferrari-coureur kreeg pas in São Paulo een boete van €10.000, waarvan €5.000 voorwaardelijk, omdat hij zijn excuses had aangeboden. Verstappen kreeg meteen een taakstraf opgelegd in Singapore, nadat hij zijn auto als 'fucked' had omgeschreven, terwijl er bij Leclerc een week gewacht werd met de straf. Wanneer de Limburger die taakstraf moet incasseren en op welke manier, is nog niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell en Sainz positief over nieuwe wedstrijdleider: "Zeiden allemaal hoe geweldig dit was"

Hou de Formule 1 echt

"Ik zou fucked zijn. Ik zou absoluut fucked zijn", antwoordde Gordon Ramsay op de vraag van Sky Sports hoe hij zou reageren als hij een verbod kreeg opgelegd voor schelden. "Dit is hoe het zit: deze jongens zijn atleten die racen met snelheden boven de 200 mijl per uur. Binnen een fractie van een seconde, zoals we in het verleden hebben gezien, kan het zomaar gedaan zijn met hun leven. Het is dus gewoon jargon in deze industrie. Ze staan allemaal aan de top van hun kunnen, ze remmen en accelereren met 3 à 4G... Als er dan een woordje uit schiet, laat het lekker gaan. Bemoei je er niet mee. Mummificeer het niet. Hou het echt."

Gerelateerd