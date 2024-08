Adrian Newey zou volgens de berichten van de afgelopen weken hard op weg zijn naar het team van Aston Martin en hij zou zelfs al zijn krabbel onder het contract hebben gezegd. Lawrence Stroll, de grote man achter het Britse team, reageert op de vermeende overstap van de topontwerper.

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper is onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Aston Martin, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Overigens is het ook niet helemaal uitgesloten dat hij de brui eraan geeft en met zijn familie gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.

Deal zou rond zijn

Dat laatste lijkt na recente berichten in de media echter een stuk minder waarschijnlijk geworden. Daar waar Ferrari en Aston Martin de formaties zijn die het meest met hem in verband zijn gebracht, zou dat laatste team nu eindelijk aan het langste eind hebben getrokken. Recente berichten onthulden namelijk dat de deal van Newey naar Aston Martin afgerond zou zijn. Later was daar bovendien Robert Doornbos, die stelde dat de deal in kannen en kruiken was en Newey in drie jaar tijd maar liefst honderd miljoen dollar gaat opstrijken bij de renstal van grote baas Stroll.

Stroll over Newey

Diezelfde Stroll wordt in Zandvoort voor het eerst in het openbaar aan de tand gevoeld door Martin Brundle van Sky Sports over de vermeende overgang van Newey: "Wanneer start Newey bij het team", zo vraagt de voormalig coureur aan de voorman van Aston Martin. Stroll lijkt duidelijk weinig zin te hebben om voor het oog van de hele wereld toe te geven dat Newey naar Aston Martin vertrekt: "Ik heb helemaal niet gezegd dat Adrian Newey bij mij gaat beginnen", zo klinkt het. Voorlopig nog geen witte rook vanuit Stroll en zijn team.

