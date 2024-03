McLaren werd tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië derde (Lando Norris) en vijfde (Oscar Piastri), mede door de gridstraf van Sergio Pérez en maakte tot nu toe indruk met zowel de kwalificatie- als race pace in Melbourne. De vraag is: waarom gaat de auto van McLaren zo snel op het circuit in Australië?

In gesprek met Motorsport.com stelt Norris dat de karakteristieken van het circuit in Melbourne in het voordeel van McLaren zijn. "We hebben ons op een paar kleine punten verbeterd en het maximale uit onszelf gehaald, maar het is gewoon een iets andere lay-out van het circuit die mogelijk in ons voordeel heeft gespeeld. Niets meer dan dat. Ik weet zeker dat als we terug zouden gaan naar Saoedi-Arabië, we het niet echt anders zouden doen dan we deden. Het is een ander circuit, ander asfalt, gewoon een ander weekend. Het is vandaag duidelijk geworden dat we een beetje voor liggen op onze belangrijkste concurrenten."

Stella over auto McLaren

Teambaas Andrea Stella analyseert waarom de auto van McLaren het in Melbourne goed doet. "Als we goed kijken naar de overlays met een aantal andere auto's, zien we eigenlijk dezelfde sterke en zwakke punten die we in de eerste twee races hebben waargenomen. In relatief lange bochten, zoals bocht drie of de voorlaatste en laatste bocht, verloren we tijd, net zoals we in Saoedi-Arabië tijd verloren in vergelijkbare lange bochten. We verliezen ook wat tijd op de DRS-straten. Maar hier zijn de DRS-straten iets korter dan in Saoedi-Arabië, dus de baankarakteristieken zorgen ervoor dat de tijd die we in deze zwakke gebieden doorbrengen, hier korter is en dat we dus competitiever zijn. Er zijn zeker een paar hogesnelheidsbochten meer dan op de eerste twee circuits. Ik denk dat het volledig afhankelijk is van de lay-out van het circuit."

Piastri ziet veel wisselvalligheid in pikorde

Volgens Piastri is er niet eens per raceweekend of circuit, maar zelfs per sessie geen pijl op te trekken wie er achter Red Bull en Ferrari het snelst is. "Het voelt alsof elke sessie die je ingaat op dit moment erg door elkaar loopt. Sommige sessies lijken Mercedes erg snel, sommige sessies lijkt Aston erg snel, sommige sessies lijken wij erg snel. Ik denk dat we dit weekend Mercedes en Aston een stapje voor zijn geweest en dat was goed. Ik heb het gevoel dat we deze week wat vooruitgang hebben geboekt."

