Het team van McLaren kondigt aan dat CEO Zak Brown tot en met 2030 aan zal blijven als de topman van het bedrijf. De Amerikaan heeft het team de afgelopen jaren weer naar succes geleid en die lijn wil de renstal graag met de 52-jarige Brown doorzetten.

De renstal uit Woking kende maar een moeizame start in het hybride-tijdperk begin 2014. In 2015 kwam Honda namelijk als motorleverancier aan boord en het werd al vrij snel duidelijk dat de nodige kinderziektes nog aanwezig waren in de power unit. Het team viel in die tijd ook steeds verder terug in het klassement en in 2016 werd Brown naar de McLaren Technoloy Group gehaald. Twee jaar later werd hij gepromoveerd naar de functie van CEO.

Lijn omhoog doorzetten

Onder leiding van Brown heeft het Britse team de afgelopen jaren weer de weg omhoog weten te vinden. In 2021 wist het team zelfs de Grand Prix van Italië op haar naam te zetten. McLaren is dus tevreden met Brown en voorzitter Paul Walsh legt uit dat de Amerikaan de juiste man, op de juiste plek is. "Zak heeft uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten laten zien en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verbeteren van McLaren Racing. Zijn verlenging weerspiegelt ons vertrouwen in zijn vermogen om het team de komende jaren naar nog grotere successen te leiden."

McLaren fans, I’m thrilled and honoured to announce that I will continue to lead McLaren Racing as CEO until 2030.



It’s a privilege to work alongside the talented men and women across McLaren Racing's different race series.



Together, with our people, our fans, and our… pic.twitter.com/DoVTIk3Z1F — Zak Brown (@ZBrownCEO) March 22, 2024

Samen grenzen blijven verleggen

Brown zelf, is uiteraard ook blij met de langdurige deal, waarin vooral veel vertrouwen wordt uitgesproken. "Ik vind het geweldig om McLaren Racing te blijven leiden en deel uit te maken van zo'n historisch raceteam. Het is een voorrecht om samen te werken met de getalenteerde mannen en vrouwen in de verschillende raceseries van McLaren Racing. Samen zullen we de grenzen van de autosport blijven verleggen en streven naar de hoogste prestaties op en naast het circuit."

