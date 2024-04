Volgens Andrea Stella, teambaas van McLaren, is de derde plaats bij de constructeurs realistisch gezien een logische plek voor McLaren om tevreden mee te zijn. Toch wil hij, samen met het team, meer.

In gesprek met Motorsport.com laat Stella weten dat er tevredenheid heerst binnen het team, zeker als - net zoals in 2023 - de upgrades die het doorvoert op de baan ook blijken te werken. "Zolang we zien dat wat we van plan zijn om op het circuit te brengen ook echt werkelijkheid wordt, dan zijn we blij omdat we weten dat we in ons traject zitten, waarvan we denken dat het een sterk traject is."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren heeft doelstelling: "We kijken vooral naar Ferrari, mogen denken aan zege"

Derde sterk resultaat voor McLaren

Volgens Stella moet McLaren echter wel realistisch blijven en zou de derde plaats bij de constructeurs al een uitstekend resultaat zijn voor het Britse team. "Ik denk dat als we naar de feiten kijken, als we naar de cijfers kijken, dat als we de derde plaats in het kampioenschap kunnen behouden en McLaren gewoon de derde beste auto wordt, dat een sterk resultaat voor ons team zal zijn. Tegelijkertijd zijn er een aantal circuits waar het lijkt alsof we met Ferrari kunnen concurreren. Dus dan zeggen we: 'Waarom niet?'"

OOK INTERESSANT: Norris was gefrustreerd: "Voelde als verloren gevecht tegen Red Bull en Ferrari"

McLaren gaat voor het maximale

Stelle zegt echter wel met McLaren voor het hoogst haalbare te gaan, simpelweg omdat hij ook weet dat van tevoren een positie bepalen niet kan in F1. "In alle eerlijkheid, in de Formule 1 gaat het er niet om om te wensen 'ik zou wel in zo'n positie willen zijn', je pusht gewoon zo hard mogelijk. Je probeert gewoon je auto zoveel mogelijk te ontwikkelen, de raceweekenden zoveel mogelijk te maximaliseren en dan probeer je aan het eind te kijken waar je staat. Na Miami, wanneer we wat ontwikkelingen introduceren, zullen we meer informatie hebben om te zien waar we voor mee kunnen doen."

Gerelateerd