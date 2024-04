Lando Norris was zaterdag ijzersterk, toen hij zich als derde kwalificeerde voor de F1 Grand Prix van Japan. Het tegenovergestelde was waar tijdens de race op zondag, waarin hij volgens eigen zeggen zich behoorlijk onmachtig voelde.

Bij Sky Sports blikt Norris terug op de race, die niet volgens plan verliep voor de Brit. Norris begon vanaf P3, maar zou op P5 eindigen. "Het was een moeilijke race. Vergeleken met de Ferrari's waren wij gewoon niet genoeg. Ik denk dat alles weer op een lijn is gevallen met betrekking tot Red Bull, Ferrari, en wij. Het is echt jammer. Het voelt niet goed om als derde te starten en vervolgens af te zakken."

Norris voelde zich kansloos

Volgens Norris voelde het voor hem onmogelijk om competitief te rijden toen hij het op moest nemen tegen de coureurs van Red Bull en Ferrari. "Het voelt echt alsof je een verloren strijd aan het voeren bent tegen deze jongens [Red Bull en Ferrari], omdat zij gewoon veel meer kunnen. Zij kunnen langer doorgaan, uitbreiden en hebben een grotere bandendelta. Dat is moeilijk te evenaren. We hebben het goed geprobeerd en gedaan wat we konden doen. We hebben het maximaal aantal punten gehaald achter de twee topteams en dat is alles wat we konden doen. Leclerc heeft goed werk geleverd door zo ver op een set banden te gaan. Het verbaasde mij dat we zo vroeg pitten, omdat wij daardoor op een lijn kwamen met wat Ferrari deed."

Norris ziet Ferrari te snel zijn

Norris zegt dat er binnen McLaren gesprekken gevoerd gaan worden na afloop van het raceweekend, waarin McLaren het derde team was. "Om te kijken of we op een betere manier op de vierde plek hadden kunnen eindigen. Maar op het moment zelf is het altijd lastig om dit soort beslissingen te nemen. Ferrari ligt duidelijk voor. Dat is het hele jaar lang zo geweest. En dat is nog zo. We hebben het hele jaar nog niets aangepast dus er is geen reden voor ons om voor te liggen."

