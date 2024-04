George Russell en Lewis Hamilton kenden, mede door de strategie van Mercedes, geen fantastische F1 Grand Prix van Japan. De W15 had geen tempo op de harde band, waar de twee Britten vooral op reden tijdens de race. Andrew Shovlin baalt.

Mercedes besloot, nadat beide coureurs op de medium band waren begonnen, bij de staande herstart vroeg in de race op de harde band te beginnen. Dit was omdat ze nog twee setjes harde banden over hadden en voor een eenstopper wilden gaan. Beide coureurs werden na de herstart echter snel door andere coureurs ingehaald, waarna ook bleek dat het tempo op de band in het vervolg van de race niet zou komen. Daarnaast bleek een eenstopper niet mogelijk, waarna de coureurs aan het einde van de race nog binnen werden gehaald voor de medium band. Toen konden Russell en Hamilton niet veel verder meer komen dan P7 en P9, waarbij Russell nog wel Oscar Piastri in kon halen. Fernando Alonso zat net te ver voor de Brit.

Shovlin over W15 in Japan

In het persbericht van Mercedes weet Shovlin te melden dat de race voor Mercedes allesbehalve soepel verliep. "Het was vandaag geen gemakkelijke race. We waren niet snel genoeg in de kwalificatie, dus we begonnen te ver achter om voor het podium te strijden. Vroeg in de race was onze snelheid gewoonweg niet goed genoeg. We hadden besloten om bij de rode vlag naar de harde band te gaan omdat we dachten dat er niet veel dreiging van achteren was, en het was onze beste manier om iets anders te proberen."

Tweede en derde stint beter

Volgens Shovlin presteerde de W15 beter toen de tweede en derde stint van Russell en Hamilton begon. "De tweede en derde stints waren bemoedigender, maar op dat moment hadden we al te veel tijd verloren om weer in de mix te komen. We weten dat we momenteel niet snel genoeg zijn, dus we zullen hard blijven werken om dat te verbeteren. Ondanks het uitdagende resultaat is het een nuttig weekend geweest om meer te leren over onze auto en ons begrip van de W15 te ontwikkelen."

